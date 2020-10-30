Пакет с пакетами больше не нужен: где в Киеве можно сдать полиэтиленовый мусор
В Киеве с 1 ноября заработают специальные киоски, в которых можно сдать ненужные полиэтиленовые пакеты. Пока будут работать только три пункта.
Отныне полиэтиленовый мусор можно сдать на утилизацию в Киеве. Об этом сообщает предприятие Киевгорвторресурсы.
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Пункты приема расположены по адресам:
- Улица Маршала Гречко, 9б;
- Улица Семьи Хохловых, 8;
- Улица Деревообрабатывающая, 4.
Куда можно сдать другие отходы, в том числе ртутные лампы, батарейки, старую одежду и аккумуляторы можно посмотреть на интерактивной карте.
Почему важно утилизировать полиэтиленовые пакеты?
Пакет – фактически бессмертен. Он заляжет мертвым грузом на поверхности Земли, лет на 500.
От пакетов страдают животные, птицы, жители вод – часто они от них погибают. В 40 странах мира использование полиэтиленовых пакетов в быту ограничено или запрещено.
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