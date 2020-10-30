В Киеве с 1 ноября заработают специальные киоски, в которых можно сдать ненужные полиэтиленовые пакеты. Пока будут работать только три пункта.

Отныне полиэтиленовый мусор можно сдать на утилизацию в Киеве. Об этом сообщает предприятие Киевгорвторресурсы.

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Пункты приема расположены по адресам:

Улица Маршала Гречко, 9б;

Улица Семьи Хохловых, 8;

Улица Деревообрабатывающая, 4.

Куда можно сдать другие отходы, в том числе ртутные лампы, батарейки, старую одежду и аккумуляторы можно посмотреть на интерактивной карте.