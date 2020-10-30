Из-за ремонта в Святошинском районе Киева 30 октября – 1 ноября может не быть воды. Меняют запорную арматуру.

Проблемы с водой могут появляться с 12:00 30 октября до 1 ноября. Об этом информирует Киевводоканал.

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Отмечается, что воды не будет только на верхних этажах многоэтажек.

Вот список улиц, где возможно отключение: