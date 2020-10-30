В Киеве на Святошине два дня будут проблемы с водой: список улиц
Из-за ремонта в Святошинском районе Киева 30 октября – 1 ноября может не быть воды. Меняют запорную арматуру.
Проблемы с водой могут появляться с 12:00 30 октября до 1 ноября. Об этом информирует Киевводоканал.
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Отмечается, что воды не будет только на верхних этажах многоэтажек.
Вот список улиц, где возможно отключение:
- улица Николая Ушакова;
- улица Генерала Наумова;
- улица Академика Булаховского;
- улица Подлесная;
- улица Клавдиевская;
- улица Рахманинова;
- улица Бахмачская;
- улица Олевская;
- улица Корсунская;
- улица Обуховская;
- улица Наумовича.
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