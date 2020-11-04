В Киеве разработчики генплана отказались строить многоуровневые транспортные развязки в центре города. В то же время планируют это сделать в других районах столицы.

Как исключение, в центре такие развязки хотят построить на площади Героев Великой Отечественной войны и в районе Подольского мостового перехода. Об этом сообщают в фейсбуке на странице Генплана Киева.

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В пределах Малой кольцевой дороги (проспект Валерия Лобановского, улица Елены Телиги и др.) предполагается возвести их на удлинении Железнодорожного шоссе.

А это перечень других мест, где планируют построить развязки:

на Харьковской площади;

на пересечении улицы Бориспольской с Харьковской трассой,

на проспекте Романа Шухевича,

на улице Братиславской;

на улице Оноре де Бальзака;

на Дарницкой площади;

на улице Привокзальной;

возле станции метро "Черниговская";

на проспекте Академика Палладина;

на Большой Окружной дороге;

на площади Валерия Марченко.

Также Институт генплана Киева поделился планами по строительству четвертой ветки столичного метро. В течение 5-7 лет хотят открыть 5 новых станций.