Где в Киеве появятся многоуровневые развязки на дорогах: план
В Киеве разработчики генплана отказались строить многоуровневые транспортные развязки в центре города. В то же время планируют это сделать в других районах столицы.
Как исключение, в центре такие развязки хотят построить на площади Героев Великой Отечественной войны и в районе Подольского мостового перехода. Об этом сообщают в фейсбуке на странице Генплана Киева.
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В пределах Малой кольцевой дороги (проспект Валерия Лобановского, улица Елены Телиги и др.) предполагается возвести их на удлинении Железнодорожного шоссе.
А это перечень других мест, где планируют построить развязки:
- на Харьковской площади;
- на пересечении улицы Бориспольской с Харьковской трассой,
- на проспекте Романа Шухевича,
- на улице Братиславской;
- на улице Оноре де Бальзака;
- на Дарницкой площади;
- на улице Привокзальной;
- возле станции метро "Черниговская";
- на проспекте Академика Палладина;
- на Большой Окружной дороге;
- на площади Валерия Марченко.
Также Институт генплана Киева поделился планами по строительству четвертой ветки столичного метро. В течение 5-7 лет хотят открыть 5 новых станций.
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