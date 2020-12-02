Утро 2 декабря в Киеве началось с традиционной для местных автомобилистов проблемы – пробок. Они образовались на привычный для всех местах, сделав невозможным объезд и оживленное движение фактически по всем направлениям.

На левом берегу трудно добраться до мостов. Также затруднено движение по ним, о чем свидетельствуют данные Google Maps. На правом берегу очень загруженными являются дороги, которые ведут к центру города.

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Пробки с минимальной скоростью движения наблюдаются на въездах в Киев.

Утром 2 декабря 2020 года в Киеве наблюдаются пробки на:

Улице Соборной и на Кольцевой дороге (Софиевская Борщаговка);

Улице Волынской;

Улице Борщаговской;

Улице Елены Телиги;

Проспекте Лобановского;

Проспекте Любомира Гузара;

Проспекте Победы;

Улице Вадима Гетьмана;

Проспекте Степана Бандеры;

Улице Полярной;

Улице Богатырской;

Севастопольской площади;

Проспекте Героев Сталинграда;

Голосеевском проспекте (от метро "Ипподром" и "Голосеевская");

Улице Грушевского;

Бульваре Дружбы Народов;

Улице Набережно-Крещатицкая и Набережном шоссе;

Улице Братиславской (район метро "Черниговская");

Проспекте Соборности;

Броварском проспекте (район метро "Левобережная" и "Дарница");

Проспекте Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);

Дарницкому мосту;

Южном мосту;

Северном мосту;



Где в Киеве 1 декабря пробки / Скриншот Google Maps

На создание заторов влияет также и погода. Из-за осадков, мокрой и скользкой дороги водителям приходится уменьшать скорость движения, чтобы не попасть в ДТП.