Пробки в Киеве 2 декабря
Утро 2 декабря в Киеве началось с традиционной для местных автомобилистов проблемы – пробок. Они образовались на привычный для всех местах, сделав невозможным объезд и оживленное движение фактически по всем направлениям.
На левом берегу трудно добраться до мостов. Также затруднено движение по ним, о чем свидетельствуют данные Google Maps. На правом берегу очень загруженными являются дороги, которые ведут к центру города.
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Пробки с минимальной скоростью движения наблюдаются на въездах в Киев.
Утром 2 декабря 2020 года в Киеве наблюдаются пробки на:
- Улице Соборной и на Кольцевой дороге (Софиевская Борщаговка);
- Улице Волынской;
- Улице Борщаговской;
- Улице Елены Телиги;
- Проспекте Лобановского;
- Проспекте Любомира Гузара;
- Проспекте Победы;
- Улице Вадима Гетьмана;
- Проспекте Степана Бандеры;
- Улице Полярной;
- Улице Богатырской;
- Севастопольской площади;
- Проспекте Героев Сталинграда;
- Голосеевском проспекте (от метро "Ипподром" и "Голосеевская");
- Улице Грушевского;
- Бульваре Дружбы Народов;
- Улице Набережно-Крещатицкая и Набережном шоссе;
- Улице Братиславской (район метро "Черниговская");
- Проспекте Соборности;
- Броварском проспекте (район метро "Левобережная" и "Дарница");
- Проспекте Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);
- Дарницкому мосту;
- Южном мосту;
- Северном мосту;
Где в Киеве 1 декабря пробки / Скриншот Google Maps
На создание заторов влияет также и погода. Из-за осадков, мокрой и скользкой дороги водителям приходится уменьшать скорость движения, чтобы не попасть в ДТП.
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