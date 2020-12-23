Пробки в Киеве 23 декабря: где в столице ограниченный трафик
Утром 23 декабря на дорогах столицы образовались традиционные масштабные пробки. Связаны они с не очень хорошими погодными условиями, а также с авариями.
На левом берегу движение ограничено на подъездах к мостам, но на въездах в Киев дороги более-менее свободны. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
А вот на Правом берегу трафик значительно более ограничен, чем обычно. Из-за аварий на въезде в Киев со стороны Софийской Борщаговки, а также на Кольцевой дороге, ситуация в этой части столицы просто ужасная.
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Где в Киеве образовались пробки утром 23 декабря:
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская")
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница")
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница)
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Берестейской", а также от "Политехнического института" до Воздухофлотского путепровода";
- Проспект Лобановского;
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).
Где в Киеве 23 декабря пробки / Скриншот Google Maps
В столице снова ждут гололед
Коммунальщики компании "Киевавтодор" ночью задействовали 89 единиц спецтехники для обработки дорог. Чтобы избежать серьезного ухудшения ситуации на дорогах, дорожники обрабатывают в первую очередь подъемы и спуски, улицы с брусчаткой, мосты и путепроводы, а также транспортные развязки.
Что делать водителям, если на дороге гололед / Инфографика 24 канала
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