Утром 23 декабря на дорогах столицы образовались традиционные масштабные пробки. Связаны они с не очень хорошими погодными условиями, а также с авариями.

На левом берегу движение ограничено на подъездах к мостам, но на въездах в Киев дороги более-менее свободны. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

А вот на Правом берегу трафик значительно более ограничен, чем обычно. Из-за аварий на въезде в Киев со стороны Софийской Борщаговки, а также на Кольцевой дороге, ситуация в этой части столицы просто ужасная.

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Где в Киеве образовались пробки утром 23 декабря:

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская")

Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница")

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница)

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Елены Телиги;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Берестейской", а также от "Политехнического института" до Воздухофлотского путепровода";

Проспект Лобановского;

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).



Где в Киеве 23 декабря пробки / Скриншот Google Maps

В столице снова ждут гололед

Коммунальщики компании "Киевавтодор" ночью задействовали 89 единиц спецтехники для обработки дорог. Чтобы избежать серьезного ухудшения ситуации на дорогах, дорожники обрабатывают в первую очередь подъемы и спуски, улицы с брусчаткой, мосты и путепроводы, а также транспортные развязки.



Что делать водителям, если на дороге гололед / Инфографика 24 канала