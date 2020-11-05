Власть Киева планирует масштабную реконструкцию старого жилого фонда, но это затянется на долгие годы. Первыми под снос отправятся старушки пятиэтажки.

Об этом коммунальному изданию "Вечерний Киев" рассказал начальник Киевгенплана Сергей Броневицкий. По его словам, общая площадь первого этапа реконструкции достигает 388,5 гектаров.

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Проект реконструкции устаревшего жилого фонда, который строился в 1960 – 1990 годах хотят воплотить в жизнь до 2040.

Как утверждает чиновник, сначала под снос пойдут пятиэтажки 1960 – 1974 годов строительства. Сейчас эксперты разрабатывают план комплексной реконструкции устаревших кварталов. В нем будет определена дата начала работ.

Какие дома в Киеве будут сносить первыми

В рамках реконструкции старого жилого фонда в столице будут разрушать пятиэтажки на улицах: