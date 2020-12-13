Где купить елку в Киеве: список улиц
В Киеве откроются 178 законных пунктов продажи натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений. Работать они будут с 17 до 30 декабря.
Киевский городской совет призвал киевлян покупать елки только на легальных ярмарках, чтобы не ухудшать экологическую ситуацию в стране. Об этом говорится на сайте ведомства со ссылкой на Департамент промышленности и развития предпринимательства.
К слову Как правильно выбрать и установить елку: советы от Гослесагентства
Пункты продажи откроются в 10 районах города.
Голосеевский район
Улицы:
- Антоновича, 115;
- пересечение Владимиро-Лыбидской и Антоновича;
- Изюмская, 1 (локация № 1);
- Изюмская, 1 (локация № 2);
- Изюмская, 1 (локация № 3);
- Изюмская, 1 (локация № 4);
- переулок Руслана Лужевского, 1;
- Академика Вильямса, 6-А;
- Васильковская, 11/11;
- Лятошинского, 14;
- Академика Заболотного, 48-А (вдоль и напротив торговой площадки "Феофания").
Дарницкий район:
Улицы:
- Архитектора Вербицкого, 16;
- Архитектора Вербицкого, 28-А, 30;
- Бориса Гмыри, 1;
- Бориса Гмыри, 8;
- Декабристов, 9;
- Елизаветы Чавдар, 1;
- Елизаветы Чавдар, 2;
- Елизаветы Чавдар, 13;
- Здолбуновская, 2;
- Михаила Драгоманова, 1;
- Михаила Драгоманова, 14;
- Елены Пчелки, 2;
- Александра Мишуги, 2;
- Александра Мишуги, 4;
- Михаила Гришко, 1/2;
- Срибнокильская, 1/2;
- Срибнокильская, 5;
- Срибнокильская, 13;
- Урловская, 19;
- Ялтинская, 5-А;
- Ялтинская, 5-Б;
- Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус");
- пересечение Ревуцкого и Вишняковской;
- пересечение Анны Ахматовой и проспекта Петра Григоренко;
- пересечение Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле улицы Тростянецкой);
- пересечение Урловской и Анны Ахматовой;
- Княжий Затон, 10;
- Харьковское шоссе, 49;
- Харьковское шоссе, 57;
- Харьковское шоссе, 144.
Проспекты:
- Петра Григоренко, 26;
- Петра Григоренко, 41.
Деснянский район
Улицы:
- Каштановая, 7
- Архитектора Николаева, 7
- Теодора Драйзера, 1;
- Теодора Драйзера, 2;
- Теодора Драйзера, 4;
- Теодора Драйзера, 21;
- Градинская, 6;
- Шолом-Алейхема, 17;
Проспекты:
- Владимира Маяковского, 2;
- Владимира Маяковского, 6;
- Владимира Маяковского, 15;
- Владимира Маяковского, 26;
- Владимира Маяковского, 40;
- Владимира Маяковского, 42;
- Владимира Маяковского, 44;
- Владимира Маяковского, 46;
- Владимира Маяковского, 47;
- Владимира Маяковского, 60/10;
- Владимира Маяковского, 97;
- Лесной, 28/41;
- Лесной, 39.
Днепровский район:
Улицы:
- Алматинская, 109;
- Амвросия Бучмы, 10;
- Андрея Малышко, 4-А;
- Ивана Миколайчука, 9;
- Миропольская, 25;
- Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2;
- Петра Вершигоры, 1;
- Пражская, 1/35;
- Радужная, 4;
- Регенераторная, 5-В;
- Юрия Шумского, 1;
- пересечение Энтузиастов, 37 и бульвара Игоря Шамо;
- пересечение Сулеймана Стальского и Курнатовского;
- пересечение Сулеймана Стальского и бульвара Перова;
- пересечение Ивана Микитенко и Курнатовского.
- бульвар Игоря Шамо, 2/7.
Проспекты:
- Павла Тычины, 7
- Соборности, 2/1;
- Соборности, 4.
Оболонский район
Улицы:
- Бережанская, 22;
- Вышгородская, 44;
- Героев Днепра, 30;
- Героев Днепра, 32;
- Героев Днепра, 34;
- Героев Днепра, 38;
- Ивана Ивашкевича, 6/8-А;
- Иорданская, 17;
- Маршала Тимошенко, 11;
- Маршала Малиновского, 3;
- Маршала Малиновского, 12;
- Маршала Малиновского, 34;
- Юрия Кондратюка, 2;
- Александра Архипенко, 6-А.
Проспекты:
- Героев Сталинграда, 27;
- Героев Сталинграда, 46;
- Минский, 2;
- Оболонский, 1-Б;
- Маршала Рокоссовского, 3/4.
Площади:
- Оболонская, 6 (локация № 1);
- Оболонская, 6 (локация № 2).
Печерский район
- Бульвар Дружбы Народов, 30/1.
- Улицы Большая Васильковская, 107.
Подольский район
Улицы:
- Верхний Вал, 16;
- Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус");
- Вышгородская, 21/6;
- Кирилловская, 131;
- Кирилловская, 127;
- Маршала Гречко, 18;
- Светлицкого, 30/20 (локации № 1);
- Светлицкого, 30/20 (локация № 2);
- Ивана Кавалеридзе, 1.
Проспекты:
- Василия Порика, 2 (распределительная полоса)
- Василия Порика, 3;
- Василия Порика, 5,
- Георгия Гонгадзе, 5,
- Георгия Гонгадзе, 20;
- Правды, 39;
- Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 1);
- Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 2);
- Правды, 66 (локация № 1);
- Правды, 66 (локация № 2);
- Правды, 100;
- Свободы, 2.
Святошинский район
- 17-й километр Житомирского шоссе;
- Академика Туполева, 15-А;
- Академика Туполева, 9;
- Академика Булаховского, 30;
- Академика Булаховского, 5;
- Владимира Покотило, 1;
- Владимира Покотило, 5,
- Гната Юры, 20;
- Депутатская, 1;
- Доброхотова, 11;
- Жолудева, 4;
- Зодчих, 2/58;
- Зодчих, 46;
- Зодчих, 50;
- Зодчих, 56;
- Зодчих, 62;
- Зодчих, 70;
- Ирпенская, 62;
- Ирпенская, 76-80;
- Клавдиевская, 27-А;
- Кучера, 5,
- Подлесная, 5,
- Симиренко, 10;
- Симиренко, 17;
- Семьи Стешенко, 7
- Чернобыльская, 20;
- Якуба Коласа, 23.
Бульвары:
- Кольцова, 1;
- Кольцова, 13;
- Кольцова, 14;
- Кольцова, 7
- Ромена Роллана, 6/10.
Проспекты:
- Леся Курбаса, 8;
- Палладина, 13;
- Палладина, 24;
- Победы, 87.
Соломенский район
Улицы:
- Василия Липковского, 1;
- Василия Липковского, 25;
- Соломенская, 39.
- Кольцевая дорога (угол улицы Сергея Колоса).
Бульвары и проспекты:
- Вацлава Гавела (угол улицы Героев Севастополя);
- Вацлава Гавела (угол проспекта Отрадного);
- Чоколовский, 22;
- Чоколовский, 19-21.
Проспект:
- Воздухофлотский, 18/2.
Шевченковский район
Улицы:
- Багговутовская, 8-10;
- Данила Щербакивского, 56;
- Щусева, 44;
- рог Дорогожицкой и Семьи Хохловых;
- рог Игоря Турчина и Академика Туполева;
- Парково-Сирецкая, 10.
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