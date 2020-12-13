В Киеве откроются 178 законных пунктов продажи натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений. Работать они будут с 17 до 30 декабря.

Киевский городской совет призвал киевлян покупать елки только на легальных ярмарках, чтобы не ухудшать экологическую ситуацию в стране. Об этом говорится на сайте ведомства со ссылкой на Департамент промышленности и развития предпринимательства.

К слову Как правильно выбрать и установить елку: советы от Гослесагентства

Пункты продажи откроются в 10 районах города.

Голосеевский район

Улицы:

Антоновича, 115;

пересечение Владимиро-Лыбидской и Антоновича;

Изюмская, 1 (локация № 1);

Изюмская, 1 (локация № 2);

Изюмская, 1 (локация № 3);

Изюмская, 1 (локация № 4);

переулок Руслана Лужевского, 1;

Академика Вильямса, 6-А;

Васильковская, 11/11;

Лятошинского, 14;

Академика Заболотного, 48-А (вдоль и напротив торговой площадки "Феофания").

Дарницкий район:

Улицы:

Архитектора Вербицкого, 16;

Архитектора Вербицкого, 28-А, 30;

Бориса Гмыри, 1;

Бориса Гмыри, 8;

Декабристов, 9;

Елизаветы Чавдар, 1;

Елизаветы Чавдар, 2;

Елизаветы Чавдар, 13;

Здолбуновская, 2;

Михаила Драгоманова, 1;

Михаила Драгоманова, 14;

Елены Пчелки, 2;

Александра Мишуги, 2;

Александра Мишуги, 4;

Михаила Гришко, 1/2;

Срибнокильская, 1/2;

Срибнокильская, 5;

Срибнокильская, 13;

Урловская, 19;

Ялтинская, 5-А;

Ялтинская, 5-Б;

Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус");

пересечение Ревуцкого и Вишняковской;

пересечение Анны Ахматовой и проспекта Петра Григоренко;

пересечение Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле улицы Тростянецкой);

пересечение Урловской и Анны Ахматовой;

Княжий Затон, 10;

Харьковское шоссе, 49;

Харьковское шоссе, 57;

Харьковское шоссе, 144.

Проспекты:

Петра Григоренко, 26;

Петра Григоренко, 41.

Деснянский район

Улицы:

Каштановая, 7

Архитектора Николаева, 7

Теодора Драйзера, 1;

Теодора Драйзера, 2;

Теодора Драйзера, 4;

Теодора Драйзера, 21;

Градинская, 6;

Шолом-Алейхема, 17;

Проспекты:

Владимира Маяковского, 2;

Владимира Маяковского, 6;

Владимира Маяковского, 15;

Владимира Маяковского, 26;

Владимира Маяковского, 40;

Владимира Маяковского, 42;

Владимира Маяковского, 44;

Владимира Маяковского, 46;

Владимира Маяковского, 47;

Владимира Маяковского, 60/10;

Владимира Маяковского, 97;

Лесной, 28/41;

Лесной, 39.

Днепровский район:

Улицы:

Алматинская, 109;

Амвросия Бучмы, 10;

Андрея Малышко, 4-А;

Ивана Миколайчука, 9;

Миропольская, 25;

Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2;

Петра Вершигоры, 1;

Пражская, 1/35;

Радужная, 4;

Регенераторная, 5-В;

Юрия Шумского, 1;

пересечение Энтузиастов, 37 и бульвара Игоря Шамо;

пересечение Сулеймана Стальского и Курнатовского;

пересечение Сулеймана Стальского и бульвара Перова;

пересечение Ивана Микитенко и Курнатовского.

бульвар Игоря Шамо, 2/7.

Проспекты:

Павла Тычины, 7

Соборности, 2/1;

Соборности, 4.

Оболонский район

Улицы:

Бережанская, 22;

Вышгородская, 44;

Героев Днепра, 30;

Героев Днепра, 32;

Героев Днепра, 34;

Героев Днепра, 38;

Ивана Ивашкевича, 6/8-А;

Иорданская, 17;

Маршала Тимошенко, 11;

Маршала Малиновского, 3;

Маршала Малиновского, 12;

Маршала Малиновского, 34;

Юрия Кондратюка, 2;

Александра Архипенко, 6-А.

Проспекты:

Героев Сталинграда, 27;

Героев Сталинграда, 46;

Минский, 2;

Оболонский, 1-Б;

Маршала Рокоссовского, 3/4.

Площади:

Оболонская, 6 (локация № 1);

Оболонская, 6 (локация № 2).

Печерский район

Бульвар Дружбы Народов, 30/1.

Улицы Большая Васильковская, 107.

Подольский район

Улицы:

Верхний Вал, 16;

Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус");

Вышгородская, 21/6;

Кирилловская, 131;

Кирилловская, 127;

Маршала Гречко, 18;

Светлицкого, 30/20 (локации № 1);

Светлицкого, 30/20 (локация № 2);

Ивана Кавалеридзе, 1.

Проспекты:

Василия Порика, 2 (распределительная полоса)

Василия Порика, 3;

Василия Порика, 5,

Георгия Гонгадзе, 5,

Георгия Гонгадзе, 20;

Правды, 39;

Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 1);

Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 2);

Правды, 66 (локация № 1);

Правды, 66 (локация № 2);

Правды, 100;

Свободы, 2.

Святошинский район

17-й километр Житомирского шоссе;

Академика Туполева, 15-А;

Академика Туполева, 9;

Академика Булаховского, 30;

Академика Булаховского, 5;

Владимира Покотило, 1;

Владимира Покотило, 5,

Гната Юры, 20;

Депутатская, 1;

Доброхотова, 11;

Жолудева, 4;

Зодчих, 2/58;

Зодчих, 46;

Зодчих, 50;

Зодчих, 56;

Зодчих, 62;

Зодчих, 70;

Ирпенская, 62;

Ирпенская, 76-80;

Клавдиевская, 27-А;

Кучера, 5,

Подлесная, 5,

Симиренко, 10;

Симиренко, 17;

Семьи Стешенко, 7

Чернобыльская, 20;

Якуба Коласа, 23.

Бульвары:

Кольцова, 1;

Кольцова, 13;

Кольцова, 14;

Кольцова, 7

Ромена Роллана, 6/10.

Проспекты:

Леся Курбаса, 8;

Палладина, 13;

Палладина, 24;

Победы, 87.

Соломенский район

Улицы:

Василия Липковского, 1;

Василия Липковского, 25;

Соломенская, 39.

Кольцевая дорога (угол улицы Сергея Колоса).

Бульвары и проспекты:

Вацлава Гавела (угол улицы Героев Севастополя);

Вацлава Гавела (угол проспекта Отрадного);

Чоколовский, 22;

Чоколовский, 19-21.

Проспект:

Воздухофлотский, 18/2.

Шевченковский район

Улицы: