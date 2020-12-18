Вечером 19 декабря, в 19 часов вечера в Киеве торжественно зажгут главную новогоднюю елку страны. А поскольку из-за карантина смотреть на это в живую смогут не все, событие будут транслировать онлайн.

Смотреть мероприятия, посвященные зажжению елки на Софийской площади, можно будет как с помощью телетрансляции, так и в сети. Об этом сообщили на сайте КГГА.

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По словам директора департамента культуры Дианы Поповой, представители власти и организаторы праздничных мероприятий сделали все возможное, чтобы новогодняя сказочная атмосфера была безопасной.

Где смотреть зажжение главной новогодней елки Украины

Трансляцию момента, с которого в Киеве начнутся новогодние праздники, будут проводить на ТРК "Киев". Также мероприятия будут показывать онлайн на Youtube-канале ТРК "Киев", Youtube-канале КГГА и на официальном портале Киева.

Мы с нетерпением ждем того момента, когда погрузимся в новогоднюю сказочную атмосферу. И сделали все возможное, чтобы она была безопасной. Конечно, на всех новогодних локациях будет контроль за соблюдением карантинных правил. Однако просим и посетителей ответственно отнестись к установленным требованиям – держать социальную дистанцию ​​и носить средства безопасности,

– подчеркнула Попова.

Напомним, в этом году в Киеве создадут специальный новогодний маршрут. Он будет начинаться возле Арки дружбы народов и будет объединять все праздничные локации.

Через пешеходно-велосипедный мост и парк "Владимирская горка" любители праздников смогут выйти на Софийскую площадь, а оттуда направиться к Аллее художников и Андреевскому спуску. Завершаться маршрут будет на Контрактовой площади.

На каждой из локаций оформят зоны для детских развлечений – колесо, каток и ледовую горку.



Карта новогоднего маршрута 2021 в Киеве / Иллюстрация пресс-службы КГГА