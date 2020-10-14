В Киеве можно жить годами, но так и не увидеть его живописных мест. Поэтому столица Украины может поразить не только туристов, но и ее коренных жителей.

В Киеве можно часами бродить по улочкам и любоваться тем, что вас окружает. Также в столице многие локации являются бесплатными. Поэтому для хорошей прогулки вам нужно только хорошее настроение! Редакция LifeStyle24 сделала подборку самых красивых мест, которые не оставят вас равнодушными.

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Здесь есть и туристические места, которые посетил почти каждый гость города хоть раз. Но есть и несколько малоизвестных мест, которые позволят побыть наедине. А в Киеве, поверьте, это многого стоит!

Где погулять в Киеве – список лучших мест

Мариинский парк

Мариинский парк расположен напротив здания Верховной Рады и Мариинского дворца. Открыли его еще в 1874 году. Назвали парк в честь императрицы Марии Александровны. Мариинский парк считается одним из самых красивых парков Киева.



Мариинский парк осенью по-особенному красивый / Фото green-tour.com.ua

Прогуливаясь по парку вы найдете интересные статуи – большую железную лягушку и дерево желаний. Рядом с фонтаном Термена – памятник Анне Ахматовой. Также в этом парке пары могут пройтись по романтичному мосту влюбленных, который соединяет Мариинский и Крещатый парки.

Как доехать: метро Арсенальная, улица Михаила Грушевского

Николаевский костел

Николаевский костел вызывает искреннее восхищение от своего величества и таинственности. На него можно долго любоваться и всматриваться в причудливые узоры, чтобы проникнуть в глубину веков. Этот римско-католический храм посвящен святому Николаю. С 1980 года в храме размещается Дом камерной и органной музыки.

Это замечательное место для местных и туристов, ведь на его фоне можно сделать множество красивых фотографий на память о Киеве.



Николаевский костел / Фото twitter.com

Как доехать: улица Васильковская, 75

Арка Дружбы Народов

Арка Дружбы Народов украшает Крещатый парк еще с 1982 года. Архитектурное творение являет собой огромную арку в форме радуги, скульптурные композиции из бронзы, изображающие трудящихся, и гранитные скульптуры – фрагменты из сцен легендарной Переяславской рады.

Отсюда вам откроется невероятный вид на Киев с высоты птичьего полета, а также вы можете прогуляться по парку и пройти по мосту влюбленных.



Невероятный вид на Киев / Фото ua.news

Как доехать: Парковая дорога

Подол

Подол – один из древнейших и красивейших районов города. Сегодня эта местность радует гостей невысокими домами прошлого века, узкими улочками и особой атмосферой.

Именно здесь сосредоточены лучшие достопримечательности Киева, которые нельзя обойти, – две старинных площади (Контрактовая и Почтовая), Киево-Могилянская академия, Гостиный двор, фонтан "Самсон", нижняя станция редкого вида транспорта – фуникулера. А еще вы здесь найдете огромное количество ресторанчиков.



Подол – идеальное место для прогулки / Фото 7sky.kiev.ua

Хотите неспешную прогулку на целый день? Смело отправляйтесь на Подол!

Как доехать: станция метро "Контрактовая площадь".

Набережная Днепра

В теплое время года набережная Днепра оставит вам в подарок незабываемые впечатления – легкий ветерок, плеск рыбы и тень от деревьев. И, конечно же, это место имеет свои изюминки – речной вокзал, Почтовая площадь, реконструированная к Евровидению, Пешеходный мост.



Набережная Днепра в Киеве

По набережной очень советуем погулять еще и вечером! Это просто незабываемо.

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Вид на Пешоходный мост / Фото wikipedia.org

Как доехать: станция метро "Почтовая площадь".

Труханов остров

Длинные пляжи вдоль Днепра и огромная территория Труханового острова, где вы найдете и лесные угодья, и живописные озера, и быстрые реки.

Осенью здесь можно прогуляться пешком или покататься на велосипеде.



Труханов остров / Фото nashkiev.ua

Как доехать: станция метро "Почтовая площадь".

Гидропарк

Гидропарк – одно из самых душевных мест Киева. 360 гектаров кустарников, деревьев, песчаных полян, пляжей и огромного количества развлекательных заведений. Для тех, кто любит спорт, здесь есть целый тренажерный городок.



Гидропарк в Киеве осенью / Фото Jorge Franganillo

Как доехать: станция метро "Гидропарк".

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Андреевский спуск

Одна из самых известных киевских улиц, душа города, что влечет к себе творческих людей со всей Украины и мира. Эта улица прекрасна в любое время года и позволит вам на полную насладиться киевским антуражем. Несколько скверов, выход к Пейзажной аллее. Оттуда недалеко пешком до Владимирской горки, здесь же можно увидеть дом-музей Михаила Булгакова и дойти до прекрасного замка Ричарда.



Андреевский спуск с высоты / Фото vechirniy.kyiv

Осенью это место поражает своей природой!

Как доехать: метро "Контрактовая площадь".

Владимирская горка

Природный оазис посреди шумного мегаполиса и один из самых романтичных парков Киева – все это про Владимирскую горку. Масса удобных скамеек, беседки и бесподобный вид на левый берег. Думаете куда сходить с любимым человеком? Конечно же сюда!

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Владимирская горка / Фото moemisto.uа

Как доехать: метро "Майдан Незалежности".

Ботанический сад имени Фомина

Старый ботсад (один из первых в Украине) радует своих гостей огромным разнообразием деревьев, цветов и кустарников со всех уголков мира. Ботанический сад расположен практически в центре города в двух шагах от метро. Поэтому добраться сюда очень просто.



Ботанический сад имени Фомина осенью / Фото goethe.de

Как доехать: метро "Университет".

Крещатик

Центральная улица города – must-have, если вы попали в Киев. Всего 1,2 километра длины, а сколько интересного! К тому же, эта улица стала немым свидетелем трагических событий зимой 2013-2014.



Ночной Крещатик / Фото stolychno.new

Как доехать: метро "Майдан Незалежности".

Майдан Незалежности

Главная площадь города – место двух революций, которое скрывает под собой большой торговый центр "Глобус". Майдан Незалежности – центр неформальных "тусовок" и официальных мероприятий, о котором слышали все в Украине и многие за ее пределами.



Майдан Незалежности / Фото 24 канала

Как доехать: метро "Майдан Незалежности".

Печерск

Один из самых дорогих и наиболее престижных районов города, он интересен прекрасными особняками 19 века. Среди них: Замок барона Гильденбанда, Дом Гинзбурга, Дом Ковалевского, Шоколадный домик, Дом Плачущей вдовы. И, конечно же, жемчужина киевской архитектуры – Дом с химерами.



Вечерний Печерск



Жуткий "Дом с химерами" / Фото vsitury.com.ua

Как доехать: метро "Крещатик".

Родина-Мать

Памятник Родина-Мать – один из главных символов столицы Украины. Монумент входит в двадцатку самых высоких статуй мира и уже поэтому заслуживает визита.



Родина-Мать / Фото picstopin.com

Именно здесь можно взглянуть на Киев с высоты. В этом помогают смотровые площадки: одна размещена на грани постамента и скульптуры (36 метров), другая – на руке со щитом (91 метр). Правда, верхнюю площадку в ветреную и дождливую погоду закрывают для посетителей.

Как добраться: от станции метро "Арсенальная" повернуть налево и идти минут 20-30, или подъехать троллейбусом №38.

Киево-Печерская лавра

Один из самых известных и древнейших храмовых комплексов всей страны, основанный в далеком 1051 году. Здесь можно бродить часами, наслаждаясь сакральной архитектурой, таинственностью пещер и многочисленными музеями. Во что бы вы не верили – Киево-Печерская лавра сможет дать вам немного душевного спокойствия.



Киево-Печерская лавра / Фото sites.google.com

Как доехать: метро "Арсенальная", троллейбус №38. Вход на территорию с 9:00 до 19:00.

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Национальный ботанический сад имени Николая Гришко

В разное время года ботанический сад имени Николая Гришко предлагает посетителям полюбоваться различными растениями, среди которых есть и экзотические для Украины. Также этот ботсад является одним из крупнейших в Европе. В нем собрали множество различных представителей флоры практически со всего земного шара.

Осенью посетители могут наблюдать цветение хризантем, гладиолусов, канны и целого сада роз!

Национальный ботанический сад имени Николая Гришко / Фото anywellmag.com

Как доехать: метро "Дружбы народов", троллейбус №14.

Оболонь

Относительно молодой район города, который интересен массой торгово-развлекательных центров, где можно бродить целыми днями, кафе и ресторанов, новыми изящными храмами, одноименным пивзаводом, при котором работает фирменный магазинчик. И, главное, Оболонская набережная – одно из лучших мест для прогулки.

Оболонская набережная / Фото vechirniy.kyiv.ua

Как доехать: метро "Оболонь", "Минская".

Пуща-Водица

Пожалуй, самый очаровательный лесной массив столицы – густой сосняк, который осенью становится цветным, и длинная цепь озер. Здесь вы можете полностью спрятаться от человеческих глаз, буквально десять минут идя вглубь.



Пуща-Водица / Фото walking.kiev.uа

Как доехать: метро "Контрактовая площадь" и трамвай №12.

Голосеевский лес и парк имени Максима Рыльского

Для прогулки в Киеве осенью лучшего места не найти. Здесь есть несколько прекрасных прудов с удобными местами для отдыха, облагороженный парк имени выдающегося поэта Максима Рыльского с пешеходными и велосипедными дорожками, детскими и спортивными площадками.



Голосеевский лес / Фото uamodna.com

Как доехать: метро "Голосеевская".

Музей народной архитектуры и быта Украины

В селе Пирогово есть огромный музей под открытым небом. Здесь хранятся более 300 архитектурных экспонатов со всей страны. На территории расположились дома, усадьбы, церкви, мельницы XVI – XVII веков, и 70 тысяч предметов быта. Среди них есть мебель, посуда, одежда и произведения народного искусства.

Сюда можно прийти на целый день и провести время с семьей!



Музей народной архитектуры и быта Украины / Фото myukraine.org.ua

Как доехать: метро "Выставочный центр", троллейбус № 11. Вход на территорию с 10:00 до 18:00.

Золотые ворота

Символ древнего Киева и памятник оборонной архитектуры Киевской Руси – это Золотые ворота. Свое название ворота получили по аналогии с Золотыми воротами в Константинополе.

Парадные ворота Киева строились во времена правления Ярослава Мудрого. Дата завершения строительства – 1037 год. Ворота видели много исторических битв и событий, а впоследствии они были полностью разрушены, а остатки засыпаны землей. Впоследствии ворота решили восстановить и в 1982 году Золотые ворота были официально открыты.

Теперь внутри открыт музей, который посвящен истории оборонительного сооружения.



Музей "Золотые ворота" в Киеве / Фото igotoworld.com

Как доехать: метро "Золотые ворота". Вход на территорию в любой день, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00. Зимой музей не работает.

Парк Вечной Славы

Парк Вечной Славы расположен между Лаврской улицей и Днепровским спуском. Главный вход в парк с площади Славы. Здесь много мемориалов и памятников, которые не дадут забыть историю.

В парке есть Мемориал Вечной славы с обелиском на могиле неизвестного солдата, Мемориал жертвам Голодомора и Аллея Воинской Славы. А нижняя часть парка граничит с Аскольдовой могилой.



Парк Вечной Славы в Киеве / Фото kyivmaps.com

Как доехать: на автобусах 24, 51, 55 или 62.