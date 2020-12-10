Официальное празднование Нового года в Киеве начнется 19 декабря. Завершатся праздники через месяц – 19 января 2021 года. Из-за пандемии COVID-19 мероприятия будут проходить несколько в необычном виде, но масштабы их все равно должны поразить жителей и гостей столицы.

Начнутся праздники в день Святого Николая на Софийской площади с торжественного зажжения всех елок, сообщает 24 канал. Состоится 19 декабря в 19:00.

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Впрочем, посмотреть на главную елку на Софийской смогут не все.

Открытие онлайн

Из-за карантинных ограничений киевлянам придется избегать толпы, поэтому наблюдать за моментом, когда ярко засияют более 10 километров гирлянд, гораздо удобнее будет в режиме онлайн. Это событие будут транслировать в сети и покажут в прямом эфире ТВ. Как именно будут допускать людей к Софийской площади и елке 19 декабря, неизвестно.

Как будет выглядеть главная елка страны

По замыслу работников проекта Folk Ukraine, которые занимаются организацией праздников, Киев к Новому году украсят в тематике сказочного леса. Поэтому и елку создают совсем необычную. Искусственную 31-метровую красавицу установили на огромном пеньке с окошками. Из них будут выглядывать совы.

Возле елки на Софийской площади создадут атмосферу сказочного леса / Фото Folk Ukraine

Внутрь пня каждый желающий сможет зайти, чтобы сфотографироваться в специально созданных зонах. Впрочем, в случае усиления карантина эти фотозоны могут закрыть.

Вместо звезды елку будет украшать огромная шляпа (она, кстати, уже стала героем соцсетей), а украсят ее в соответствующей стилистике – игрушками со зверушками, шишками, желудями, грибами и прочими "дарами" леса. Лампочки на гирляндах, которыми окутают елку, будут иметь вид свечей.

Такой вид будет иметь Софийская площадь / Folk Ukraine

Фотозоны с эльфами

Помимо основного новогоднего украшения на Софийской площади также разместят меньшие елки высотой от 8 до 10 метров. Рядом с ними поставят сказочных лесных героев – зверушек, эльфов и гномов. Таким образом в Folk Ukraine оформят еще 5 доступных для киевлян фотозон.

Как будут праздновать Новый год в Киеве

Из-за карантинных ограничений в центре столицы на праздники не будет фудкортов, ярмарок и концертов. Поэтому развлекаться жителям и гостям Киева предлагают активным способом – походами между тремя локациями:

Главной елки города возле Арки Дружбы народов;

Елки на Софийской площади;

Центральной елки Подола на Контрактовой площади.

На Контрактовой площади будут работать смотровое колесо и ледовая горка / Фото Amazing Ukraine

Эти праздничные площадки объединят специальным новогодним маршрутом, вдоль которого разместят арт инсталляции и точки по продаже сувениров и горячих напитков.

Новогодний маршрут длиной 8 километров будет начинаться возле Арки Дружбы народов. Через пешеходно-велосипедный мост и парк "Владимирская горка" желающие к празднованиям смогут выйти на Софийскую площадь, а оттуда направиться к Аллее художников и Андреевскому спуску. Завершаться маршрут будет на Контрактовой площади.

На каждой из локаций оформят зоны для детских развлечений – смотровое колесо, каток и ледовую горку.

Карта новогоднего маршрута 2021 в Киеве / Иллюстрация пресс-службы КГГА