Главная елка Украины попала в топ 10 лучших в Европе. Несмотря на скандал со шляпой, Киевская красавица все-таки покорила мир.

Рейтинг лучших европейских новогодних елок опубликовали на сайте туристической организации European Best Destinations. По мнению туроператоров украинская елка занимает 7 место в рейтинге. А на первом красавица из Вильнюса – столицы Литвы.

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Вот этот топ 10 лучших в Европе елок

1. Вильнюс

В столице Литвы установлена 24-метровая елка-инсталляция, которая собрана из металлических блоков с LED-лампочками, зеркалами и живыми ветками. Елка примечательна тем, что на ней нет игрушек и мелких украшений.

2. Страсбург

В этом французском городе установили одну из самых красивых елок Европы с традиционной иллюминацией.

3. Прага

Третье место занимает чешская елка.

4. Швейцарская елка в Базеле

5. Грузинский в Тбилиси

6. Немецкая в Кельне

7. Наша скандальная Киевская красавица

8. Итальянская в Риме

9. Польская в Варшаве

10. Последнее место среди самых красивых – австрийская в Вене.

Скандал вокруг шляпы

Сначала украинскую главную елку украсили невероятной шляпой вместо традиционной звезды, но в сети разгорелся скандал – представители церкви и некоторые люди уверяли, что нельзя на елку вешать такое украшение, якобы это колдовская шляпа. Организаторы празднований решили заменить ее, чтобы никого не раздражать в праздники – на елке появилась звезда.

Все фотографии взяты с сайта European Best Destinations.