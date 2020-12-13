С главной елки Украины в Киеве сняли "колдовскую" шляпу: как это было – фото
В Киеве с главной елки Украины, установленной на Софийской площади, сняли шляпу, которую в народе прозвали "волшебной", "колдовской" или "сказочной". Ранее вокруг этого украшения разгорелся скандал.
"Колдовскую" шляпу наконец сняли с главной елки: что известно
Столь знаменательное для столицы событие произошло днем 13 декабря. Соответствующие фотодоказательства опубликовал в фейсбуке украинский религиовед, философ и журналист Александр Саган. Также похожие фотографии появились в различных киевских интернет-сообществах.
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Коммунальщики украшение демонтировали с помощью крана и подъемника. Вскоре 31-метровую новогоднюю красавицу должна украсить восьмиугольная звезда. Зажгут ее традиционно в День святого Николая.
Как с главной елки Украины снимали колдовскую шляпу / Фото из соцсетей и Александра Сагана
Почему главную елку украсили шляпой и причины скандала
- Организаторы празднования в столице решили украсить елку не только гирляндами (их насчитывается 10 километров), а и различными тематическими игрушками, которых насобиралось более 1,5 тысячи.
- Среди этих игрушек можно найти образы белочек, желудей, шишек, сов, белоснежных зайчиков и птиц.
- Шляпа на верхушке должна была стать "стилистическим дополнением темы чудес", ведь тематика нынешнего празднования – сказочный лес.
- Но такое украшение не понравилось ни некоторым жителям Киева, ни представителям церкви.
- Последние, в свою очередь, отметили, что не стоило так экспериментировать. По их словам, "ведьминская шляпа" не имеет ничего общего ни с Рождеством, ни с Новым годом. Кроме того, на фоне тысячелетних крестов Софийского собора она была неуместной.
- Поэтому из-за критики и непонимания со стороны общественности приняли решение снять "колдовскую" шляпу.
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