В Киеве с главной елки Украины, установленной на Софийской площади, сняли шляпу, которую в народе прозвали "волшебной", "колдовской" или "сказочной". Ранее вокруг этого украшения разгорелся скандал.

"Колдовскую" шляпу наконец сняли с главной елки: что известно

Столь знаменательное для столицы событие произошло днем ​​13 декабря. Соответствующие фотодоказательства опубликовал в фейсбуке украинский религиовед, философ и журналист Александр Саган. Также похожие фотографии появились в различных киевских интернет-сообществах.

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Коммунальщики украшение демонтировали с помощью крана и подъемника. Вскоре 31-метровую новогоднюю красавицу должна украсить восьмиугольная звезда. Зажгут ее традиционно в День святого Николая.

Как с главной елки Украины снимали колдовскую шляпу / Фото из соцсетей и Александра Сагана

Почему главную елку украсили шляпой и причины скандала