Главную елку Украины могут отгородить "карантинным" заборчиком и транслировать онлайн
Никаких массовых гулянок концертов и других масштабных празднований Нового года в Киеве не предвидится. Празднование Нового года в Киеве из-за пандемии коронавируса пройдет без концертов и с соблюдением карантинных правил.
Организаторы торжеств из компании FolkUkraine ответили на запрос "Укринформа" и рассказали, как именно будут проходить новогодние праздники в Киеве. Отменять их полностью пока не планируют.
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Впрочем, окончательное решение по этому поводу будут принимать, исходя из распоряжений Кабмина.
Трансляция и забор
В этом году на Софийской площади установят искусственную главную елку, а все события вокруг нее могут транслировать в режиме онлайн. Для того, чтобы у 31-метровой красавицы не образовывалась толпа, у нее могут установить "карантинные" ограждения.
Если соблюдать правила безопасности, то уличные празднества не несут никакой угрозы. Это символ Нового года и традиция, которую не надо отменять. В этом сезоне мы будем руководствоваться в своей работе исключительно распоряжениями Кабинета Министров и главного санитарного врача,
– подчеркнули в FolkUkraine.
Специальный маршрут с локациями
Всего в Киеве установят три новогодние елки – на Софийской и Контрактовой площадях, а также возле Арки дружбы народов.
Организаторы праздника планируют объединить все локации специальным маршрутом и обустроить на них катки, горки и карусели.
Домики с напитками
Возле каждого места для празднования разместят домики, где будут продавать согревающие напитки.
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