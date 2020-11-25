Никаких массовых гулянок концертов и других масштабных празднований Нового года в Киеве не предвидится. Празднование Нового года в Киеве из-за пандемии коронавируса пройдет без концертов и с соблюдением карантинных правил.

Организаторы торжеств из компании FolkUkraine ответили на запрос "Укринформа" и рассказали, как именно будут проходить новогодние праздники в Киеве. Отменять их полностью пока не планируют.

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Впрочем, окончательное решение по этому поводу будут принимать, исходя из распоряжений Кабмина.

Трансляция и забор

В этом году на Софийской площади установят искусственную главную елку, а все события вокруг нее могут транслировать в режиме онлайн. Для того, чтобы у 31-метровой красавицы не образовывалась толпа, у нее могут установить "карантинные" ограждения.

Если соблюдать правила безопасности, то уличные празднества не несут никакой угрозы. Это символ Нового года и традиция, которую не надо отменять. В этом сезоне мы будем руководствоваться в своей работе исключительно распоряжениями Кабинета Министров и главного санитарного врача,

– подчеркнули в FolkUkraine.

Главная ель на Софийской площади будет стоить от 5 до 7 миллионов. Деньги на нее предоставят спонсоры и рекламодатели. Тематикой года выбрали "Сказочный лес", поэтому, ее украсят игрушками в виде лесных зверей, орешков, сосулек и шишек. На главной елке развесят более 10 километров гирлянд.

Специальный маршрут с локациями

Всего в Киеве установят три новогодние елки – на Софийской и Контрактовой площадях, а также возле Арки дружбы народов.

Организаторы праздника планируют объединить все локации специальным маршрутом и обустроить на них катки, горки и карусели.

Домики с напитками

Возле каждого места для празднования разместят домики, где будут продавать согревающие напитки.