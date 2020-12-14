В Киеве за 12 и 13 декабря из-за гололеда на дорогах и тротуарах травмировались 1 369 человек. Это лишь официальная цифра людей, пострадавших от непогоды. Среди них 162 ребенка.

Такие цифры назвали в КГГА. Об этом сообщает Укринформ. Читайте также Гололедица в Киеве: столицу накроет еще и туман В больницы столицы попали те, кто получил серьезные травмы. Непогода в Киеве и в Украине: что известно Последние дни в столице стало очень опасно передвигаться по улицам – город превратился в сплошной каток. На дорогах ситуация также угрожающая. 14 декабря к проблемам добавился еще и туман.

Опасные погодные условия были на всей территории Украины. Из-за гололеда на западе страны – в Тернопольской так Ровенской областях ограничивали движение транспорта на дорогах государственного значения.

В Киеве 11 декабря в столице ввели оперативное положение. Коммунальщики работали всю ночь и были вынуждены обрабатывать те же самые места по несколько раз.

Кроме того, из-за скользких дорог количество ДТП резко возросло.