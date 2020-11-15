На территории Андреевской церкви в Киеве снимали видео с девушками, которые были полностью обнаженными. Из одежды у них была только шапка, на лице – маска. Жители Киева возмутились этой ситуацией.

Все происходило на боковом крыльце Андреевской церкви. Видеодоказательство опубликовали в телеграм-канале PavlovskyNews.

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На видеозаписи, которую опубликовали, видно, как 2 девушки уверенно идут. Впереди – видеограф, который фиксировал все на камеру. Стоит отметить, что это происходило днем, когда на улице было много людей.

Голые девушки прошлись возле Андреевской церкви: видео

Как реагируют пользователи соцсети

В соцсети после того, как опубликовали видео, начали живо его обсуждать. Людей возмутило поведение девушек. "Это деградация, еще и на территории церкви", – написала одна из пользователей.

Больше всего людей шокировал факт, что все происходило именно на территории церкви. Ситуация возмутила не только киевлян, но и жителей других городов. "Киевляне, вам совсем не стыдно? Не столица, а отхожее место», – добавил пользователь Александр.

Справка. Андреевская церковь – одна из главных достопримечательностей Киева. Ее передали Константинопольскому патриархату, а впоследствии Украина получила Томос. Однако церковь до сих пор осталась в ведомстве государственного заповедника "София Киевская".