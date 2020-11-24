Работники СБУ разоблачили на коррупции чиновников ведомства, которое создали лишь 3 года назад. Во время обысков в помещении Госслужбы морского и речного транспорта правоохранители нашли огромные суммы.

Чиновники госслужбы постоянно требовали взятки от будущих моряков за получение прав управления водными транспортными средствами, сообщили в СБУ. За успешную сдачу экзаменов каждый будущий судоводитель должен был оплатить по 10 тысяч гривен.

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Ежемесячный заработок злоумышленников достигал суммы в 1 миллион гривен.

Фиктивное обучение

По данным следователей, чиновники договорились с представителями учебных заведений о масштабном схематозе. Вместо реального обучения и экзаменов каждый желающий получить права мог просто их купить.



Удостоверениями судоводителей банально торговали / Фото пресс-службы СБУ

Экзамены ученики сдавали формально в помещении Киевской государственной академии водного транспорта. Сразу после этого они получали удостоверения в Госслужбе морского и речного транспорта.

Обыски проходили в помещениях морской администрации, школы по подготовке судоводителей, а также в квартирах фигурантов дела.



Суммы, которые получали злоумышленники, поражают / Фото пресс-службы СБУ

Как накажут взяточников

Чиновников Госслужбы морского и речного транспорта не задержали. Следователи пока лишь занимаются этим вопросом. Им инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом. Если вину задержанных докажут, им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с запретом занимать определенные должности на 3 года после освобождения.



Фигурантам дела грозит тюрьма / Фото пресс-службы СБУ