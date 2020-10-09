Из-за футбольного матча 10 октября Лиги наций между сборными Украины и Германии некоторые станции метро Киева могут быть недоступными для входа и выхода пассажиров. Тем, кто планирует пользоваться подземкой в это время, стоит заранее продумать маршруты.

В ночь на 11 октября поезда метро будут курсировать на час дольше. Об изменениях в связи с проведением футбольного матча сообщили в пресс-службе киевского метро в фейсбуке.

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Также перед началом футбольного матча станцию "Олимпийская" закроют на вход.

"Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" вместе с ближайшей к стадиону "Олимпийской" будут недоступны для выхода пассажиров.