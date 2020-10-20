Настоящее самоуправления Киева юридически можно быстро вернуть, отменив правки Януковича, – заявил Сергей Гусовский, кандидат в мэры Киева от партии "За Майбутнє" в эфире ток-шоу "Обратный отсчет. Местные".

"Надо разделить исполнительный орган Киевского городского совета и государственную администрацию – точка! Это забирает все вопросы. Должен быть исполнительный орган Киевсовета и его должен возглавлять городской голова. Государственная администрация – называйте его префект или просто юридический офис, который наблюдает за тем, какие решения принимает Киев, потому что это столица, и не представляют ли эти решения опасность".

Речь идет о разграничении должностей Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации. Ведь сейчас столица – единственный город в Украине, где выборный представительный орган фактически не имеет собственного исполнительного органа, а городской голова полностью бесправен. Эта правовая коллизия тянется с 2010 года, когда президент Янукович своим Указом от 16 ноября 2010 года N 1038/2010 единолично, без каких-либо консультаций с киевлянами, назначил Попова председателем КГГА, хотя избранным киевлянами мэром был другой человек.

Также эти правки Януковича отменили районные советы в городе. Гусовский отмечает их восстановление, как одного из ключевых элементов самоуправления:

"Убежден, что районные советы должны быть возвращены Киеву, и в Киеве немало людей, которые готовы брать на себя ответственность и идти в районные советы. Это однозначно надо сделать".

Районные советы должны решать локальные вопросы там, где они возникают. Депутат райсовета должен отвечать за прорванные трубы во дворе, а депутат городского совета – за стратегию развития, инвестиции и тому подобное.