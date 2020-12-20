До конца суток 20 декабря в Киеве следует ожидать достаточно густой туман. Видимость составит 200 – 500 метров.

Киев окутал густой туман: что известно

Из-за такой ситуации спасатели объявили I уровень опасности, желтый. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Заметим, что туман продержится в столице до 21 декабря.

Также в КГГА обнародовали правила, которых следует придерживаться во время управления автомобилем в тумане.

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Снизить скорость движения.

При наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом.

Держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями.

Во время остановки включить аварийную световую сигнализацию.

Избегать резких маневров на дороге.

Подробнее с прогнозом погоды на 20 декабря в Украине можно ознакомиться по этой ссылке.