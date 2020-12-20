Густой туман накрыл Киев: синоптики предупреждают о видимости в 200 – 500 метров
До конца суток 20 декабря в Киеве следует ожидать достаточно густой туман. Видимость составит 200 – 500 метров.
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Из-за такой ситуации спасатели объявили I уровень опасности, желтый. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
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Заметим, что туман продержится в столице до 21 декабря.
Также в КГГА обнародовали правила, которых следует придерживаться во время управления автомобилем в тумане.
Поездки на авто во время тумана: основные рекомендации
- Снизить скорость движения.
- При наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом.
- Держать безопасную дистанцию с другими автомобилями.
- Во время остановки включить аварийную световую сигнализацию.
- Избегать резких маневров на дороге.
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