Инвесторы банка "Аркада", что обанкротился и оставил десятки тысяч людей без жилья, планируют 16 октября перекрыть движение на Крещатике в центре Киева.

Люди говорят, что после выборов их проблему забудут, поэтому они решили действовать именно сейчас – они обещают парализовать центр Киева, чтобы привлечь внимание власти к проблеме. Об этом пишет Big Kyiv.

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К акции планируют присоединиться инвесторы ЖК "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах".

По словам организаторов, в планах:

09:00 – 10: 30 – митинг под офисом Президента Украины;

09:00 – 10:30 – движение колонны АвтоМитинга по маршруту: ул. Старонаводницкая – ул. Грушевского – Европейская площадь – ул. Крещатик – ул. Владимирская – ул. Прорезная – ул. Крещатик.

10:45 – 20:00 – полное перекрытие Крещатика, обращение к мэру города Киева.

Основные требования инвесторов:

Публичное объявление результатов аудита, проведенного ХК "Киевгорстрой", до 25.10.2020 года.

Публичное назначение и объявление нового управляющего фондами финансирования строительства и нового застройщика.

Строительство без доплат со стороны инвесторов.

Бессрочная акция протеста объединения инвесторов банка "Аркада" началась 29 мая 2020 года. Тогда митингующие пришли под офис "Аркады", КГГА, НБУ и Офис Президента с требованием возобновить строительство 40 домов, замороженное уже более двух лет. Уже 17 июня, во время третьего митинга, обустроили палаточный городок под зданием КГГА. Акция протеста длится уже более 138 дней.

Банк "Аркада", в который инвестировали миллиарды гривен на строительство квартир, был признан неплатежеспособным 25 августа 2020 года. НБУ запустил процесс ликвидации банка.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство жилых комплексов, которое не закончил банк "Аркада", могут возобновить. Для этого Кличко поручил Киевгорстрою провести аудит ЖК "Эврика", "Патриотика"и "Патриотика на озерах". Впрочем, его выводы не устраивают инвесторов, поскольку им придется существенно доплатить.