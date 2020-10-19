На Киевщине в городе Ирпень арестовали 18 октября псевдоподрывника-романтика. Он сначала заявил, что исчезла его возлюбленная, а потом угрожал взорвать одно из местных учреждений, если полиция не найдет ее.

Сначала "герой" этой истории сообщил полиции, что его сожительница исчезла. А впоследствии позвонил на 102 и угрожал взорвать здание одного из местных государственных учреждений, если полицейские не разыщут его возлюбленную, рассказывает телеграм-канал Киев24.

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Реалии жизни оказались не очень приятными для горе-подрывника. Оказалось, что женщина совсем никуда не исчезала. Она просто собрала вещи и ушла – решила "порвать" с мужчиной.

Правоохранители установили, кто им звонил, и задержали "минера". Он пояснил, что таким образом хотел вернуть женщину.

Задержанный мужчина / Фото Нацполиция

И хотя реальной угрозы подрыва здания не было, но даже так действия этого "романтика" подпадают под статью – сознательное ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

Наказание за это преступление предусматривает тюремный срок от двух до шести лет.

В Киеве довольно часто поступают псевдопогрозы подрыва станций метро, мостов или других объектов. Телефонных террористов не всегда удается поймать. А люди начинают привыкать к таким сообщениям и уже не воспринимают их всерьез.



Это опасная тенденция, которая может привести к тому, что можно пренебречь реальной угрозой.