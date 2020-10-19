Под Киевом задержали псевдоминера: он так искал любимую
На Киевщине в городе Ирпень арестовали 18 октября псевдоподрывника-романтика. Он сначала заявил, что исчезла его возлюбленная, а потом угрожал взорвать одно из местных учреждений, если полиция не найдет ее.
Сначала "герой" этой истории сообщил полиции, что его сожительница исчезла. А впоследствии позвонил на 102 и угрожал взорвать здание одного из местных государственных учреждений, если полицейские не разыщут его возлюбленную, рассказывает телеграм-канал Киев24.
Читайте также Изнасиловал, а потом отвез домой: в Киеве таксиста задержали за ужасное преступление
Реалии жизни оказались не очень приятными для горе-подрывника. Оказалось, что женщина совсем никуда не исчезала. Она просто собрала вещи и ушла – решила "порвать" с мужчиной.
Правоохранители установили, кто им звонил, и задержали "минера". Он пояснил, что таким образом хотел вернуть женщину.
Задержанный мужчина / Фото Нацполиция
И хотя реальной угрозы подрыва здания не было, но даже так действия этого "романтика" подпадают под статью – сознательное ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.
Наказание за это преступление предусматривает тюремный срок от двух до шести лет.