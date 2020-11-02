Окружной административный суд Киева рассмотрел 20 исков от кандидата на должность мэра Андрея Пальчевского и его команды. В них просили признать выборы недействительными. Суд решил отказать политику и его партии в удовлетворении исковых требований.

ОАСК рассмотрел иски, где заявителями указаны кандидаты в депутаты Киевского городского совета от партии "Победа Пальчевского", а также кандидат на пост мэра Андрей Пальчевский. Об этом говорится на сайте Окружного административного суда Киева.

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И постановил отказать в удовлетворении исковых требований, поскольку не предоставлено никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о возможных нарушениях ответчиками требований Избирательного кодекса,

– говорится в сообщении.

В частности, речь идет об актах относительно нарушения требований действующего законодательства.

В Окружном суде столицы добавили, что получили 20 избирательных исков.

Что просили в исках

признать противоправными действия Деснянской, Подольской, Печерской Шевченковской, Днепровской, Голосеевской, Дарницкой, Соломенской, Святошинской, Оболонской районных ТИК в городе Киеве.

установить, что очередные выборы Киевского городского головы и депутатов в Киевский городской совет 25 октября не состоялись.

Обратите внимание! За кандидатуру Пальчевского на пост мэра Киева проголосовали 4,5% избирателей. Больше о результатах местных выборов читайте по ссылке.