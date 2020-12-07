В киевском аэропорту "Борисполь" британец пытался провести контрабандой крупную партию сигарет. Пограничники изъяли товар, а пассажир без него и не захотел лететь на родину.

Его чемодан решили осмотреть случайно, на первый взгляд, он выглядел вполне обычно. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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В багаже пограничники и полиция обнаружили аж 149 блоков сигарет – это 1 490 пачек.

Гражданин Британии не сообщал таможенникам, что везет такой груз, поэтому, товар был изъят. А мужчина не полетел в столицу Объединенного Королевства без него – в самолет не сел. Это был рейс "Киев – Франкфурт – Лондон".



Судя по фотографиям, это были сигареты Marlboro / Фото ГПСУ

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