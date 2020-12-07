Из Киева в Лондон британец вез контрабанду сигарет: изъяли почти 1 500 пачек
В киевском аэропорту "Борисполь" британец пытался провести контрабандой крупную партию сигарет. Пограничники изъяли товар, а пассажир без него и не захотел лететь на родину.
Его чемодан решили осмотреть случайно, на первый взгляд, он выглядел вполне обычно. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
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В багаже пограничники и полиция обнаружили аж 149 блоков сигарет – это 1 490 пачек.
Гражданин Британии не сообщал таможенникам, что везет такой груз, поэтому, товар был изъят. А мужчина не полетел в столицу Объединенного Королевства без него – в самолет не сел. Это был рейс "Киев – Франкфурт – Лондон".
Судя по фотографиям, это были сигареты Marlboro / Фото ГПСУ
Ранее сайт 24 канала сообщал:
- На украинско-российской границе задержали автомобиль с медикаментами, автозапчастями, строительными материалами и обувью. 46-летний украинец хотел это все незаконно вывести в Россию.
- Украинец пытался нелегально провезти в Беларусь пневматическое оружие. В топливном баке его автомобиля пограничники нашли винтовки и револьверы.
- В зоне таможенного контроля аэропорта "Борисполь" задержали 285 килограммов янтаря. Драгоценные камни замаскировали под одежду и пытались вывести в Китай.
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