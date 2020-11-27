Из Киева впервые запустят прямой рейс в Северную Македонию. Перелеты запланированы с 6 декабря. Рейсы будет осуществлять украинская авиакомпания WINDROS.

На сайте компании уже можно купить билеты и в Киев, и в Скопье. Об этом сообщается на фейсбук-странице украинского посольства в Северной Македонии.

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"Впервые за все время отношений Украины с дружественной Республикой Северная Македония с 6 декабря 2020 года вводится прямое авиасообщение Киев – Скопье – Киев", радостно пишет пресс-служба посольства.

Прямые рейсы усилят сотрудничество, деловые связи, а также развитие туризма в двух странах. И помогут познакомить украинцев с македонцами, и наоборот – македонцев с украинцами.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю – в четверг и воскресенье.