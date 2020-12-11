В Киеве фиксируют массовые обращения в травмпункты: из-за гололеда ходить по улицам опасно
В Киеве за 10 декабря от гололеда пострадали 163 человека. Часть киевлян с различными травмами доставили в городские больницы. Среди пострадавших 13 детей.
Цифра может быть и больше, ведь эта статистика по состоянию на вечер четверга. Об этом пишет Украинская правда.
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Гололед в столице образовался в результате ледяного дождя, выпавшего в четверг.
Многие люди пострадали от непогоды. Это первый случай массовых обращений в травмпункты с начала холодов, подчеркнули в КГГА.
Каток в Киеве: что известно
- Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах столичных аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" ряд рейсов не приземлились в Украине, а вернулись в точки вылета.
- По прогнозу украинского гидрометцентра утром и днем 11 декабря в Киеве сохранится гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
- 11 декабря в Киеве общественный транспорт сбился с графика из-за непогоды.
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