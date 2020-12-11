В Киеве за 10 декабря от гололеда пострадали 163 человека. Часть киевлян с различными травмами доставили в городские больницы. Среди пострадавших 13 детей.

Цифра может быть и больше, ведь эта статистика по состоянию на вечер четверга. Об этом пишет Украинская правда.

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Гололед в столице образовался в результате ледяного дождя, выпавшего в четверг.

Многие люди пострадали от непогоды. Это первый случай массовых обращений в травмпункты с начала холодов, подчеркнули в КГГА.

Каток в Киеве: что известно