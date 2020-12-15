На "Майдане Незалежности" почти 3 часа ищут взрывчатку, на других станциях – ужасная толпа
Так что киевляне и жители столицы не могут пользоваться станциями метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик", на соседних станциях произошел настоящий коллапс. При этом адекватной альтернативы подземке фактически нет.
Наибольшее количество людей собралось на станции метро "Дворец Спорта", сообщает "Киев оперативный". Переход с "зеленой ветки" метро на "синюю" у пассажиров занимает до 15 минут.
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При этом создание столь большой толпы на станциях, а также непосредственно в поездах метро, никак не будет способствовать соблюдению карантинных ограничений.
Очень долго ищут
Конечно, давка и отсутствие каких-либо карантинных ограничений случаются в Киеве в часы пик практически каждый день. Но отсутствие возможности пользования двумя ключевыми станциями метрополитена усложняет эту ситуацию во множество раз.
Единственной более-менее приемлемой альтернативой для киевлян, которые не имеют автомобилей, является такси. Но из-за огромных пробок и повышенного спроса стоимость проезда завысили в несколько раз. Так, обычная поездка из центра Киева на Левый берег, которая обычно стоит около 100 гривен, теперь стоит от 400 гривен.
А пока жители столицы пытаются попасть домой, станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" остаются закрытыми. Там уже более 3 часов ищут взрывчатку. Хотя обычно при анонимных минированиях на обследование и открытие станций правоохранители тратят около часа.
Смотрите видео со станции метро "Дворец Спорта":
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