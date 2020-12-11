Из-за неубранных территорий: в Киеве за день оштрафовали 150 предприятий
Кроме коммунальщиков и дорожников, которые 11 декабря фактически без перерыва боролись с последствиями непогоды и с гололедицей, усиленно работали также инспекторы благоустройства. Чиновники установили более 1000 нарушений.
Нарушения со стороны предприятий искали 80 работников Киевблагоустройства, сообщили в пресс-службе КГГА. Госслужащие составили 150 протоколов по статье о нарушении государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов.
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Штрафы за это административное нарушение – от 340 до 1700 гривен.
Не убрали прилегающую территорию
Предпринимателей оштрафовали за то, что они ничего не сделали для восстановления нормальных проходов на прилегающей к их офисам, магазинам или домам территории.
Согласно правилам благоустройства Киева, балансодержатели должны убирать от снега и гололедицы по 10 метров прилегающей территории. Предприятия, учреждения или организации должны привлечь все возможные ресурсы для расчистки улиц и дорог,
– подчеркнули в КГГА.
Как известно, после вчерашнего ледяного дождя почти весь Киев превратился в огромный каток. Масштабные последствия непогоды преодолевают 5 тысяч коммунальщиков.
Из-за гололеда в Киеве получили травмы и были госпитализированы по меньшей мере 170 человек. Кроме того, на дорогах столицы произошло более 150 ДТП.
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