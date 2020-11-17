Из-за первого снега Киев оказался в пробках: где нельзя проехать
Через несколько часов после начала снегопада 17 ноября Киев буквально парализовали многочисленные пробки. И без того сложная ситуация на дорогах столицы значительно ухудшилась из-за осадков.
К традиционным местам, где вечером обычно образуются пробки, добавились еще и дороги, движение на которых во время снегопада довольно опасно. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Из-за скользких дорог произошло немало ДТП. И это привело к более серьезным пробкам.
Где в Киеве 17 ноября пробки / Скриншот Google Maps
Где невозможно проехать в Киеве из-за снегопада
На правом берегу движение значительно затруднено на проспекте Степана Бандеры и выезде на Южный мост. Стоят машины на проспектах Оболонском районе, Героев Сталинграда, а также улицах Луговая, Богатырская, Набережно-Рыбальская, Набережно-Луговая, Нижний вал и Набережно-Крещатицкая.
Фактически максимальные заторы наблюдаются на Крещатике, Большой Житомирской, Богдана Хмельницкого, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, а также на проспекте Лобановского.
Оживленное движение также невозможно на улице Елены Телиги, Полярной, Саперно-Слободской, Васильковской, а также на бульваре Дружбы народов, проспектах Победы и Голосеевском.
Пробки также образовались на Большой кольцевой дороге.
Что же касается пробок на левом берегу, то движение затруднено на Харьковском шоссе, проспектах Петра Григоренко и Юрия Гагарина. Также сложно двигаться по Днепровской набережной, улицам Анны Ахматовой, Здолбуновской, Михаила Драгоманова и Дарницкому шоссе.
Объездных путей заторов фактически не существует, поскольку все транспортные артерии города заблокированы для свободного проезда.
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