Через несколько часов после начала снегопада 17 ноября Киев буквально парализовали многочисленные пробки. И без того сложная ситуация на дорогах столицы значительно ухудшилась из-за осадков.

К традиционным местам, где вечером обычно образуются пробки, добавились еще и дороги, движение на которых во время снегопада довольно опасно. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Из-за скользких дорог произошло немало ДТП. И это привело к более серьезным пробкам.