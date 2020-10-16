Юрий Чернецкий, которого несколько дней назад задержали за сбыт наркотиков в ночных клубах Киева, вышел на свободу 15 октября. За него был внесен залог в два миллиона гривен.

Нелегальный бизнес, который вероятно организовал Чернецкий, по оценкам правоохранителей приносил примерно 50 тысяч долларов в месяц. Об этом сообщает "Обозреватель".

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В Киеве задержали двух участников преступной группы, которые сбывали кокаин и другие наркотики в элитных ночных заведениях столицы и на закрытых вечеринках исключительно за наличные и постоянным клиентам. Это произошло 13 октября. Но одного из фигурантов дела отпустили на свободу уже через два дня. Силовики не называют его имени, но некоторые СМИ указывают на персону известного столичного тусовщика Юрия Чернецкого.

Не скрывает ничего и сам фигурант. Чернецкий, которого собственно и подозревают в распространении наркотиков, уже успел засветиться в соцсетях. Похоже, он уверен в том, что ему удастся избежать наказания.

Примечательно, что Чернецкий ведет довольно публичный образ жизни. Он регулярно публикует в инстаграме свои фото и даже участвовал в телешоу на канале СТБ. У него немало звездных друзей и подписчиков в соцсетях – среди них народные депутаты, золотая молодежь, а также деятели отечественного шоубиза. Правда, после ареста некоторые поспешили отписаться от него.

Вероятно, именно Юрий Чернецкий является организатором преступной группировки. К своей деятельности он привлек еще двух знакомых. Одного из них еще ищут правоохранители.

В помещении, где преступная группировка осуществляла деятельность, обнаружили кокаин, амфетамин, каннабис, а также банковские карты, мобильные телефоны и компьютеры. Впрочем, окончательную точку в этом деле поставит только суд.