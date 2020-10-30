Смертельное ДТП на Майдане Независимости: что известно о виновнике
Страшную аварию, случившуюся на Майдане Независимости в Киеве вечером 30 октября, мог совершить бывший люстрированный чиновник. По данным СМИ, он занимал должность председателя коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ). Сообщают, что речь идет о Юрии Н.
Первая информация о виновнике
По данным источников 24 канала, известно, что мужчина родился в 1954 году. Он, в частности, якобы ранее возглавлял коллегию АРИФРУ. Это агенство тогда активно развивалось и занималось наполнением единой базы данных об участниках рынка ценных бумаг.
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В то же время он координировал работу предприятий в структуре Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В самой Комиссии Юрий Н. сначала был руководителем аппарата, а после смены руководства его назначили членом. Основной его задачей были информационные технологии, в частности создание ИТ-инфраструктуры в регуляторе.
Также сообщают, что его люстрировали в 2014 году. В последнее время он в государственных структурах не работал.
По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением, потому что потерял сознание. СМИ, со своей стороны, пишут, что он недавно перенес операцию на сердце – стентирование.
Также водитель прошел тест на алкоголь, который не показал наличия алкоголя или наркотиков в его крови. Однако более точные данные даст анализ крови и мочи. Сейчас мужчина задержан.
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Подробнее о смертельном ДТП на Майдане в Киеве
- Инцидент произошел примерно в 16:00 30 октября. 66-летний водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик.
- После этого неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей. И в результате оказался на проезжей части, где протаранил по меньшей мере четыре автомобиля, и остановился.
- В результате ДТП два человека погибли, еще четверо получили травмы.
- Сейчас следователи мужчине объявили подозрение по статье о нарушении правил дорожного движения, что повлекло смерть двух или более человек. Далее меру ответственности будет определять суд.
- Если его вину докажут, ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. В то же время его могут лишить права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
- Геращенко отмечает, если действительно этот водитель ранее перенес операцию и плохо себя чувствовал – никто не мешал ему ездить на общественном транспорте, на такси или пользоваться услугами водителя.
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