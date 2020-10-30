Страшную аварию, случившуюся на Майдане Независимости в Киеве вечером 30 октября, мог совершить бывший люстрированный чиновник. По данным СМИ, он занимал должность председателя коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ). Сообщают, что речь идет о Юрии Н.

Первая информация о виновнике

По данным источников 24 канала, известно, что мужчина родился в 1954 году. Он, в частности, якобы ранее возглавлял коллегию АРИФРУ. Это агенство тогда активно развивалось и занималось наполнением единой базы данных об участниках рынка ценных бумаг.

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В то же время он координировал работу предприятий в структуре Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В самой Комиссии Юрий Н. сначала был руководителем аппарата, а после смены руководства его назначили членом. Основной его задачей были информационные технологии, в частности создание ИТ-инфраструктуры в регуляторе.

Также сообщают, что его люстрировали в 2014 году. В последнее время он в государственных структурах не работал.

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением, потому что потерял сознание. СМИ, со своей стороны, пишут, что он недавно перенес операцию на сердце – стентирование.

Также водитель прошел тест на алкоголь, который не показал наличия алкоголя или наркотиков в его крови. Однако более точные данные даст анализ крови и мочи. Сейчас мужчина задержан.

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