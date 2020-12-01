С самого утра 1 декабря недовольные решениями власти предприниматели собрались возле парламента с митингом. В акции протеста участвуют несколько тысяч бизнесменов, поэтому охрану депутатов в МВД решили усилить.

В правительственный квартал согнали военных Нацгвардии, полицейских, взрывотехников и сотрудников других подразделений МВД, сообщили в пресс-службе полиции Киева. Проезд по улице Грушевского заблокирован с 8:00 утра.

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Сейчас акция проходит достаточно мирно. С протестующими общаются сотрудники полиции.

Чего хотят предприниматели

"Союз защиты предпринимателей", который организовал протест под названием SaveФОП, требует принятия нардепами законов об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса.



ФЛП против фискальных аппаратов / Фото РБК-Украина

Бизнесмены требуют отмены введения фискальных кассовых аппаратов для всех ФЛП. Эта норма начнет действовать с 1 января 2021 года.

Представители малого бизнеса жалуются, что установить аппараты за свой счет слишком дорого для них. Кроме того, использование кассовых аппаратов предпринимателями, которые занимаются не реализацией товаров, а оказанием услуг, выглядит довольно нелогично.



Некоторые предприниматели протестуют еще и против карантина / Фото РБК-Украина

Закон Зеленского не устраивает

Участники акции также выступают категорически против законопроекта №4439, который внес в Раду Владимир Зеленский. В документе предусмотрена лишь отсрочка введения кассовых аппаратов на год, но не для всех. Многим категориям предпринимателей все же придется приобрести фискальные аппараты для работы.



Предприниматели заблокировали движение по улице Грушевского / Фото РБК-Украина

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