6 ноября 1943 столицу Украины освободили от фашистских захватчиков. О том, какой ценой был освобожден Киев, – читайте в нашем материале.

Киев освобождали войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина, рассказал историк Владлен Мараев в комментарии 24 каналу. Операция продолжалась с 3 по 13 ноября, но уже 6 ноября столица перешла под контроль Красной Армии.

Больше читайте в спецпроекте: Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го

Как солдаты освобождали Киев

Столица находилась под оккупацией 778 дней. В 1943 году войска Украинского фронта вышли к Днепру в районе Киева и захватили два плацдарма. А чтобы освободить столицу, понадобились 4 фронтовых операции:

в октябре 3 наступательных операции по Букринскому плацдарму;

в ноябре только 1 с Лютежского плацдарма.

Последняя операция была самой удачной. Утром 6 ноября 1943 года Киев наконец был освобожден от оккупационных войск.



Столицу освободили 6 ноября 1943 года / Фото istpravda.com.ua

Вторая оборона Киева

Почти сразу после освобождения Киева советским войскам пришлось перейти к обороне. Немцы стремились вернуть контроль над столицей Украины и отбросить противника назад, за Днепр.

Вторая Киевская оборонительная операция продолжалась с 13 ноября по 22 декабря 1943 года. Немцам удалось продвинуться на 35 – 40 километров вперед, снова оккупировать Житомир, но выйти к Киеву они не смогли – красноармейцы остановили их ценой больших потерь.

Потери во время боев за Киев

Город подвергся ужасным разрушениям:

были уничтожены четверть жилых домов;

выведены из строя 800 из 1176 предприятий.

Численность населения сократилась с почти 1 миллиона до 180 тысяч человек.



Разрушение Киева за время немецкой оккупации / Инфографика 24 канала

По официальным советским данным, человеческие потери в боях непосредственно за Киев составили: 143 571 человек, из них 37 411 – погибли. К ним следует добавить еще потери во время второй обороны Киева, когда немцы пытались отбить город. Это еще 26 443 человека, которые погибли, и 61 030 получили ранения.



Примерное количество "похоронок", полученных на столичных улицах / Инфографика 24 канала