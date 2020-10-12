На кандидата в мэры Киева Пальчевского работала сеть ботов: сейчас они его дискредитируют
В сети заметили странную активность групп страниц – они действовали синхронно и часто распространяли одинаковый контент. В частности, активно продвигали с помощью платных сообщений политика, бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского. Он баллотируется на пост мэра Киева.
Об этом говорится в материале общественной сети ОПОРА. По данным активистов, речь идет о трех страницах - "Украина Онлайн", "Свободная Украина" и "Ассоциация налогоплательщиков. Киев".
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Завышенные рейтинги
В частности, в этих сообществах можно было прочитать данные социологических опросов, проведенных Центром общественного развития "Интер-акция". Последнюю можно найти в базе псевдосоциологов, заключенной онлайн-изданием "Тексты".
Активисты считают, что рейтинги Андрея Пальчевского от "Интер-акции" и его партии "Победа Пальчевского" являются завышенными. Ведь разница между цифрами "Интер-акции" и результатами опросов других социологических компаний – разительная.
Публикацию рейтингов, как и оплату их продвижения в соцсети, закон не запрещает. Впрочем, Избирательный кодекс устанавливает ограничения на публикацию таких сообщений. Результаты опроса должны содержать информацию о времени проведения, территорию, размер, способ формирования выборки, метод опроса и тому подобное. "Интер-акция" этих требований не придерживалась,
– заметила ОПОРА.
23 рекламные сообщения
По словам авторов материала, в сентябре из этой сети страниц транслировались 23 рекламные сообщения, которые в основном дублировались. Идентичные сообщения запускали на трех страницах в одинаковые временные промежутки.
Всю рекламу сети с трех страниц нацелили на:
- Киев (70,8%), где Пальчевский борется за кресло мэра,
- Киевскую область (21,7%), где "Победа Пальчевского" баллотируется в местные советы.
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Сколько все это стоило
На распространение этих 23 сообщений потратили от 31 до 37,3 тысячи долларов, то есть 880-1060 тысяч гривен.
Эти расходы распределились между страницами так:
- "Ассоциация налогоплательщиков. Киев" потратила на рекламу почти 12 – 14 тысяч долларов;
- "Свободная Украина" – от 10 до 12 тысяч долларов;
- "Украина Онлайн" – от 8,5 до 10,5 тысяч долларов.