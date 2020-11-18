Карантин выходного дня в Киеве не поможет, – советник Кличко
Владимир Бондаренко, который является советником городского головы столицы, но не имеет высшего образования, считает, что в Киеве не стоит вводить полный локдаун. Также он подчеркнул, что карантин выходного дня не решает проблему, а является лишь частичным выходом из ситуации.
Чиновник уверяет, что побороть коронавирус возможно только с помощью контроля за больными и контактными лицами. Об этом Бондаренко рассказал в эфире "Обозреватель ТВ".
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Контролировать больных, по мнению советника, можно через приложение "Дий дома". По его убеждению, именно эта система позволила в начале пандемии весной текущего года не допустить вспышку COVID-19 в столице.
Мы можем либо устраивать локдауны, или в конце концов взять под контроль больных с легкой формой, контактных лиц, находящихся на самоизоляции, через программу "Дий дома", и таким образом прервать эту цепочку передачи болезни,
– заявил Бондаренко.
По мнению чиновника, карантин выходного дня является "частичным выходом из ситуации", он не решает проблему.
Карантин в Украине / Инфографика 24 канала
Также Бондаренко подчеркнул, что полный локдаун в Киеве не нужен.
Мы никогда не сможем закрыть Киев на полный локдаун. И поэтому, если мы действительно хотим прервать цепочку заражений, нам необходимы те действия, которые реально смогут привести к этому,
– подчеркнул он.
Кто такой Владимир Бондаренко?
Бывший руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации. Виталий Кличко был вынужден его уволить из-за расследования программы "Схемы". Владимир Бондаренко подделал свой диплом о высшем образовании. Этот факт подтвердили правоохранители. Но Бондаренко удалось избежать уголовной ответственности из-за истечения сроков давности. Сейчас он работает секретарем штаба КГГА по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
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