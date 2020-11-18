Владимир Бондаренко, который является советником городского головы столицы, но не имеет высшего образования, считает, что в Киеве не стоит вводить полный локдаун. Также он подчеркнул, что карантин выходного дня не решает проблему, а является лишь частичным выходом из ситуации.

Чиновник уверяет, что побороть коронавирус возможно только с помощью контроля за больными и контактными лицами. Об этом Бондаренко рассказал в эфире "Обозреватель ТВ".

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Контролировать больных, по мнению советника, можно через приложение "Дий дома". По его убеждению, именно эта система позволила в начале пандемии весной текущего года не допустить вспышку COVID-19 в столице.

Мы можем либо устраивать локдауны, или в конце концов взять под контроль больных с легкой формой, контактных лиц, находящихся на самоизоляции, через программу "Дий дома", и таким образом прервать эту цепочку передачи болезни,

– заявил Бондаренко.

По мнению чиновника, карантин выходного дня является "частичным выходом из ситуации", он не решает проблему.

Правительство ввело в Украине карантин выходного дня, который начал действовать с 14 - 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника. Работают только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта. Также в Украине отказались от адаптивного карантина. Некоторые города (но не Киев) отказались вводить карантин выходного дня.

Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

Также Бондаренко подчеркнул, что полный локдаун в Киеве не нужен.

Мы никогда не сможем закрыть Киев на полный локдаун. И поэтому, если мы действительно хотим прервать цепочку заражений, нам необходимы те действия, которые реально смогут привести к этому,

– подчеркнул он.