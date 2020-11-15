Нарушение карантина выходного дня: в Киеве закрыли два популярных заведения
В Киеве 15 ноября специалисты Госпотребслужбы прекратили работу торгово-развлекательного комплекса "Гулливер" и магазина "Фокстрот" на улице Антоновича, 50. Причина – эти заведения работали вопреки карантину выходного дня.
Из-за нарушения каратина выходного дня в Киеве закрыли "Гулливер" и "Фокстрот": что известно
О временном закрытии "Гулливера" и "Фокстрота" сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве. В ведомстве подчеркнули, что они в этих заведениях провели контроль соблюдения ограничений по запрету деятельности в выходные дни.
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Так, участники мобильных групп контроля выяснили, что несмотря на запрет, в воскресенье работали и были открытыми для посетителей ТРК "Гулливер" и магазин "Фокстрот" на Антоновича.
За это на них составили админпротоколы о нарушении правил карантина.
Какие еще места проведения культурно-массовых мероприятий Госпотребслужба 15 ноября проверила в Киеве
- Национальная опера, где анонсировали балет "Щелкунчик".
- Галереи D12, где должна была пройти ярмарка "Все. Свои".
- Украинский дом, где должна была пройти выставка "Образование за рубежом".
- "Пинчукартцентр", где была анонсирована программа "Арт-детективы".
- Киевский национальный академический театр оперетты, где был запланирован мюзикл "Кицин дом",
- Музей книги и печати, где был запланирован авторский курс Тараса Прохасько "Письмо как мировоззрение",
- Антикафе "Времени вагон", где была запланирована кулинарная школа игрового английского.
- Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ), где было анонсировано аж 2 мероприятия: клуб "Читатели-изобретатели" и фестиваль винахдників Kyiv Mini Market Fairy.
Заметим, что большинство было закрыто для посетителей
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Карантин выходного дня в Украине: что стоит знать
- Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.
- Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.
- Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.
- Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что он уничтожит их бизнес.
- В то же время о том, что не будут соблюдать карантин выходного дня, заявили в нескольких крупных городах Украины. Также в Украине состоялись соответствующие протесты.
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