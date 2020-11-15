В Киеве 15 ноября специалисты Госпотребслужбы прекратили работу торгово-развлекательного комплекса "Гулливер" и магазина "Фокстрот" на улице Антоновича, 50. Причина – эти заведения работали вопреки карантину выходного дня.

Из-за нарушения каратина выходного дня в Киеве закрыли "Гулливер" и "Фокстрот": что известно

О временном закрытии "Гулливера" и "Фокстрота" сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве. В ведомстве подчеркнули, что они в этих заведениях провели контроль соблюдения ограничений по запрету деятельности в выходные дни.

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Так, участники мобильных групп контроля выяснили, что несмотря на запрет, в воскресенье работали и были открытыми для посетителей ТРК "Гулливер" и магазин "Фокстрот" на Антоновича.

За это на них составили админпротоколы о нарушении правил карантина.

Какие еще места проведения культурно-массовых мероприятий Госпотребслужба 15 ноября проверила в Киеве

Национальная опера, где анонсировали балет "Щелкунчик".

Галереи D12, где должна была пройти ярмарка "Все. Свои".

Украинский дом, где должна была пройти выставка "Образование за рубежом".

"Пинчукартцентр", где была анонсирована программа "Арт-детективы".

Киевский национальный академический театр оперетты, где был запланирован мюзикл "Кицин дом",

Музей книги и печати, где был запланирован авторский курс Тараса Прохасько "Письмо как мировоззрение",

Антикафе "Времени вагон", где была запланирована кулинарная школа игрового английского.

Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ), где было анонсировано аж 2 мероприятия: клуб "Читатели-изобретатели" и фестиваль винахдників Kyiv Mini Market Fairy.

Заметим, что большинство было закрыто для посетителей

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Карантин выходного дня в Украине: что стоит знать

Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.

Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.

Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.

Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что он уничтожит их бизнес.

В то же время о том, что не будут соблюдать карантин выходного дня, заявили в нескольких крупных городах Украины. Также в Украине состоялись соответствующие протесты.



Ограничение карантина в Украине / Инфографика 24 канала