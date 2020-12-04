Киевского террориста Каримова, захватившего банк в "Леонардо", из СИЗО перевели в психбольницу
В Киеве суд изменил меру пресечения террористу Сухробу Каримову, который летом захватил банк в ТРЦ "Леонардо". Его уже не держат в СИЗО, а перевели в психиатрическую больницу. Гражданина Узбекистана увезли в Глеваху.
Об этом попросили прокуроры. Каримова поместили в условия, исключающие его опасное поведение. Об этом сообщает Украинская правда.
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Решение о переводе из СИЗО в больницу приняли на основании психолого-психиатрической экспертизы состояния подозреваемого.
Что известно о захвате банка в ТРЦ "Леонардо"
- 3 августа в Киеве гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил помещение банка и угрожал взрывом.
- Мужчина заявил силовикам, что к его ноге прицеплен трос, который привязан к детонатору. По словам Каримова, в его рюкзаке был большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют. Но там ничего не было.
- Впоследствии Каримов вышел в прямой эфир телевидения, где заявил, что он "святой дух". Никаких конкретных требований террорист не озвучил. По его словам, украинцы выбрали президентом "шута" и стоит назначить единственного человека, который бы стал президентом мира. Именно Каримов решил быть этим человеком, который изменит ситуацию в Украине, а дальше в других странах.
- Задержали Каримова, когда тот как раз говорил на камеру.
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