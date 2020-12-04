В Киеве суд изменил меру пресечения террористу Сухробу Каримову, который летом захватил банк в ТРЦ "Леонардо". Его уже не держат в СИЗО, а перевели в психиатрическую больницу. Гражданина Узбекистана увезли в Глеваху.

Об этом попросили прокуроры. Каримова поместили в условия, исключающие его опасное поведение. Об этом сообщает Украинская правда.

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Решение о переводе из СИЗО в больницу приняли на основании психолого-психиатрической экспертизы состояния подозреваемого.

Что известно о захвате банка в ТРЦ "Леонардо"