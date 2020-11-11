Власти столицы не согласны с решением Киевского апелляционного админсуда, которое фактически позволило застраивать исторический участок на Андреевском спуске, 14 – 16. В КГГА готовят обжалование не совсем понятного постановления служителей Фемиды.

О намерениях сохранить уникальность Андреевского спуска написал мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке. По его словам, решение суда не поможет компании "Маркон" построить отель для международного оператора Accor.

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Городской глава утверждает, что судьи апелляционного админсуда отменили предписания и приказ Департамента госархстройконтроля КГГА, а также действовали фактически вопреки интересам киевлян и столицы.

Судебные тяжбы

Поскольку компания-застройщик очень хочет возвести отель в историческом центре Киева, а чиновники с этим не согласны, город обещает отстаивать свою позицию в судах.

Хочу сообщить, что КГГА обжалует решение Киевского апелляционного админсуда, которое фактически восстанавливает разрешение на строительные работы на Андреевском спуске, 14 – 16. Своими действиями город уже неоднократно демонстрировал, что способен останавливать застройщиков, которые пренебрегают мнением общественности и пытаются воплотить свои проекты вопреки интересам киевлян и столицы, – написал Кличко.

Не первый застройщик

Попытки застроить Андреевский спуск периодически предпринимают различные застройщики. Но изменить облик исторической местности фактически никому не позволяют. Например, полный крах потерпел проект компании ЭСТА, входящей в SCM Рината Ахметова. В 2012 году на месте фабрики "Юность" пытались возвести арт-центр, однако работы заблокировали из-за несоответствия традиционной эстетике Подола.

За последние годы на спуске построили только Киевский академический драматический театр на Подоле.