Власти Киева отреагировали на слухи о планах повышения тарифов на перевозку пассажиров в общественном транспорте. По словам чиновников, никаких повышений проезда в ближайшее время не будет.

Никаких официальных обсуждений о повышении цен на проезд не было, сообщили на официальном сайте КГГА. Поэтому жители столицы могут не волноваться из-за вероятного роста цен на проезд.

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Как говорят в КГГА, чиновники на самом деле проводили совещание относительно обоснования компенсации за перевозку льготников в 2021 году. Но граждан, которые пользуются транспортом по обычным условиям, этот вопрос не касается.

Никаких совещаний по повышению тарифа на перевозки пассажиров в общественном транспорте в КГГА не проводили, никаких документов по этому вопросу – не подписывали и не выпускали. Ни 23 октября, ни раньше,

– заявил советник мэра Киева Владимир Бондаренко.

В городской администрации также изложили официальный документ, доказывающий верность утверждений чиновников.

Транспорт обновляют

В КГГА обещают не только сохранить старые тарифы, но проводить серьезные работы по обновлению и улучшению транспорта. 21 октября мэр Виталий Кличко заявил о выходе на улицы столицы 50 новых автобусов. Еще 150 городской голова пообещал привезти до конца 2020.