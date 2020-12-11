В Киеве 10 декабря зима напомнила, что она уже здесь, а непроходимый гололед накрыл улицы. Это создало массу эпических ситуаций: некоторые улицы стали непроходимыми и люди буквально катились по тротуарам, а на дорогах можно было увидеть маршрутки, которые дрифтуют.

Видео с последствиями непогоды в украинской столице публикуют местные порталы "Kyivmap" и "Киев оперативный".

Обратите внимание Как вести себя во время гололеда: советы водителям и пешеходам

Так, непроходимой стала одна из улиц на Подоле. В сети опубликовали курьезное видео, как люди там пытались передвигаться, цепляясь за стены домов и все остальные, что только попадалось под руки.

На видео заметно, что люди пытаются подниматься вверх по улице. Видимо, им кажется, что они все-таки идут, но, если взглянуть на это со стороны, то становится заметно – только смешно перебирают ногами, оставаясь на месте.

Улицы Киева покрыла гололедица: смотрите видео

Кроме того, непогода вывела на улицы ярых шутников. Те решили подшутить над гололедом и поиграть в хоккей или заняться фигурным катанием просто среди улиц столицы.

Фигурное катание и хоккей во время гололеда в Киеве: смотрите видео

Но не пешеходами одними. Если когда-нибудь вам будет казаться, что водитель маршрутки – прирожденный гонщик, который не раскрыл свой потенциал, просто вспомните, что на дорогах мог бы быть гололед.

В этот вечер четверга он позволил раскрыться по меньшей мере одному водителю, который стал настоящей звездой интернета. Согласитесь, маршрутка, которая дрифтует дорогами города – это не то явление, которое можно увидеть каждый день.

Маршрутка дрифтувала в Киеве из-за гололеда: смотрите видео