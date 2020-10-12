В Киеве на паркинге с охраной сожгли три автомобиля
ЧП произошло в ночь на 12 октября в столичном районе Русановка. Там на охраняемом паркинге сгорели три иномарки.
В Днепровском районе Киева на паркинге, что на улице Энтузиастов, 24, произошло возгорание. В результате пожара сгорело несколько автомобилей. Об этом пишет в фейсбук "Киев Оперативный".
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В пресс-службе МВД уточнили некоторые детали произошедшего. Во-первых, отмечается точный адрес стоянки – это улица Энтузиастов 51/24. Также от огня пострадали три автомобиля – Nissan, Audi и Peugeot.
Смотрите видео инцидента на Русановке:
Полиция проводит проверку и после экспертизы будет дана правовая квалификация данного события.
В последнее время в Киеве участились подобные случаи, поэтому и все основания считать поджоги авто – тенденцией.
Только за последнее время в столице горели машины:
- Андрея Богдана;
- невестки Валерии Гонтаревой;
- сотрудника программы журналистских расследований "Схемы";
- общественной активистки Елены Парфеновой;
- депутата Гео Лероса;
- блогера Василия Крутчака и других.