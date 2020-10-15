В Киеве на улице Тычины 15 октября произошло ДТП. Водитель из автошколы не справился с управлением и сбил человека.

Автомобиль Ford Fiesta (госномер AA8130OC), принадлежащий автошколе "Онега", в 11:08 вылетел на тротуар и наехал на пешехода. О чрезвычайной ситуации на столичных Березняках сообщают в сообществе "Киев Оперативный".

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"Киев, Тычины, 11. Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил пешехода. Такая себе автошкола, если честно", – говорится в сообщении.

Смотрите видео ДТП, опубликованное в телеграм-канале Dash Cam UA, (+18):

Информация о пострадавшем человеке уточняется;

Комментировать ситуацию в автошколе отказались.

Что известно об этой автошколе? "Онега" – одна из самых известных автошкол Киева, она работает на рынке с 1992 года и имеет 29 филиалов в столице.

13 октября работница прокуратуры Киева сбила на переходе 11-летнюю школьницу. А в России финалистка шоу "Холостяка" Виктория Короткова насмерть сбила человека.