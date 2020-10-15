В Киеве водитель автомобиля автошколы сбил пешехода
В Киеве на улице Тычины 15 октября произошло ДТП. Водитель из автошколы не справился с управлением и сбил человека.
Автомобиль Ford Fiesta (госномер AA8130OC), принадлежащий автошколе "Онега", в 11:08 вылетел на тротуар и наехал на пешехода. О чрезвычайной ситуации на столичных Березняках сообщают в сообществе "Киев Оперативный".
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"Киев, Тычины, 11. Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил пешехода. Такая себе автошкола, если честно", – говорится в сообщении.
Смотрите видео ДТП, опубликованное в телеграм-канале Dash Cam UA, (+18):
- Информация о пострадавшем человеке уточняется;
- Комментировать ситуацию в автошколе отказались.
Что известно об этой автошколе?"Онега" – одна из самых известных автошкол Киева, она работает на рынке с 1992 года и имеет 29 филиалов в столице.
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