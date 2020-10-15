Киев останется в оранжевой зоне карантина. Соответствующее решение должны принять 15 октября. Попасть в красную зону столица может только при одном условии.

Ситуация может измениться, если не будет свободных мест в больницах. Об этом заявил председатель Госпотребслужбы Олег Рубан, сообщает "РБК-Украина".

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Киев сейчас в оранжевой и будет в оранжевой зоне. Все зависит от единого критерия. Это кровати в больницах,

– подчеркнул Рубан.

По словам председателя Госпотребслужбы, ситуация с детсадами и школами в Киеве контролируемая. В столице переболели меньше, чем полпроцента учеников, учителей и других работников учебных заведений.

Коронавирус в Киеве: что известно

За сутки 14 октября в Киеве зафиксировали 445 новых случаев коронавируса.

Всего COVID-19 в столице диагностировали у 28 957 человек.

Выздоровели уже более 10 тысяч жителей Киева, умерли от осложнений болезни 535 человек.

Кстати В Украине обнаружили еще 5 062 больных коронавирусом, за день умерли 73 человека