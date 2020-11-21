В Украине уже вторые выходные подряд действует карантин выходного дня. В рамках этих мероприятий разрешено работать только продуктовым, аптекам и АЗС. Остальные заведения должны быть закрытыми до понедельника. В Киеве полиция провела рейды, чтобы выяснить, соблюдается ли карантин выходного дня в столице.

Карантин выходного дня в Киеве: какие заведения нарушали Одним из первых полицейские закрыли магазин сети "Красный маркет", специализирующейся на непродовольственных товарах. Правоохранители выписали протокол и владелец теперь должен будет заплатить штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Об этом сообщает "Обозреватель". Актуально Киев не отменять карантин выходного дня: Кличко объяснил почему В ТРЦ "Аладдин" на Позняках нарушали карантин выходного дня " Люксоптика " и один из ресторанов, работавший на вынос. Госпродпотребслужба составила протокол, поскольку для работы в торговом центре заведение должно иметь отдельный вход.



" и один из ресторанов, работавший на вынос. Госпродпотребслужба составила протокол, поскольку для работы в торговом центре заведение должно иметь отдельный вход. Также в Киеве вечером 20 ноября прекратили работу ночного клуба NEBESA и пиццерии Mister Cat за нарушение карантинных ограничений. По данным Госпродпотребслужбы, клуб работал после 22:00. А в пиццерии после 22 работало караоке, одновременно в тот момент количество посетителей составило более 100 человек.



и пиццерии за нарушение карантинных ограничений. По данным Госпродпотребслужбы, клуб работал после 22:00. А в пиццерии после 22 работало караоке, одновременно в тот момент количество посетителей составило более 100 человек. В торговом центре "Меридиан" посетителей принимали 3 учреждения, оказывающие бытовые услуги населению. В результате работники Госпродпотребслужбы и правоохранители на них составили протоколы, а сам ТЦ закрыли. Нарушение карантина выходного дня в учреждениях Киева / Фото издание "Обозереватель" и Госпродпотребслужбы Кроме того, карантин нарушали торговые точки и барахолки возле метро. Одну из таких правоохранители "накрыли" возле станции метро "Почайная". Обратите внимание Никакой даты введения более жесткого карантина сейчас нет, – Шмыгаль Карантин выходного дня: торговля на "барахолке" и возле станций метро в Киеве – видео Что следует знать о карантине выходного дня Из-за обострения эпидемиологической ситуации в Украине 11 ноября Кабинет Министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня".

и ввел в Украине с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.

Во время карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. В Минздраве уверены, что это позволит "разорвать цепь передачи болезни".

Президент Владимир Зеленский ожидает, что несколько недель карантина на выходных поможет избежать жесткого локдауна. Читайте больше В Украине ввели карантин выходного дня: что это значит

Карантин выходного дня в Украине / Инфографика 24 канала