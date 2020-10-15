В Украине обновили распределение на карантинные зоны. Согласно ему, Киев остается "оранжевым". Столица уже несколько недель подряд не покидает эту карантинную зону, но и не попадает в красную.

Впрочем, оранжевая зона тоже предполагает целый "букет" ограничений. О том, какие из них в дальнейшем будут действовать в столице, пишет 24 канал.

Тем временем Харьков, Полтава и Черновцы попадают в красную зону: какие ограничения начнут действовать в городах

В Киеве запрещено:

Работа заведений размещения: хостелов и турбаз, кроме гостиниц;

Деятельность развлекательных заведений и ресторанов с 22:00 до 7:00;

Плановые госпитализации в больницы: кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи;

Работа спортзалов, фитнес-залов и учреждений культуры;

А также:

Действует новое ограничение для массовых мероприятий: не более, чем 20 человек с соблюдением дистанции в 1,5 метра и с масочным режимом.

Перевозки в общественном транспорте только с 50% наполнением.

Заметим, что местные власти также должны увеличить количество общественного транспорта в часы пик, чтобы уменьшить скопление людей.



Сколько человек разрешено на массовых мероприятиях / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! В связи с новыми решениями Кабмина, в оранжевую зону теперь попадает регион, где на протяжении 5 дней занято от 50 до 70% больничных коек или проводятся менее 48 тестов на 100 тысяч населения.