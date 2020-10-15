Киев в оранжевой зоне карантина: какие ограничения будут действовать в столице
В Украине обновили распределение на карантинные зоны. Согласно ему, Киев остается "оранжевым". Столица уже несколько недель подряд не покидает эту карантинную зону, но и не попадает в красную.
Впрочем, оранжевая зона тоже предполагает целый "букет" ограничений. О том, какие из них в дальнейшем будут действовать в столице, пишет 24 канал.
Тем временем Харьков, Полтава и Черновцы попадают в красную зону: какие ограничения начнут действовать в городах
В Киеве запрещено:
- Работа заведений размещения: хостелов и турбаз, кроме гостиниц;
- Деятельность развлекательных заведений и ресторанов с 22:00 до 7:00;
- Плановые госпитализации в больницы: кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи;
- Работа спортзалов, фитнес-залов и учреждений культуры;
А также:
- Действует новое ограничение для массовых мероприятий: не более, чем 20 человек с соблюдением дистанции в 1,5 метра и с масочным режимом.
- Перевозки в общественном транспорте только с 50% наполнением.
Заметим, что местные власти также должны увеличить количество общественного транспорта в часы пик, чтобы уменьшить скопление людей.
Сколько человек разрешено на массовых мероприятиях / Инфографика 24 канала
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