Где-то с полудня 18 декабря движение по дорогам столицы фактически остановилось из-за страшных пробок. Образовались они в результате многочисленных аварий и усиленного потока авто перед Днем святого Николая.

В центре Киева фактически нет улицы, где можно было бы более-менее свободно проехать. Полностью заблокирован проезд также в направлении выездов из столицы и Левого берега. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Вариантов каких-то объездов проблемных участков дорог нет, поскольку все они на картах отмечены красным.

Вечером в Киеве образовались пробки на:

улицы Саперно-Слободской (по направлению заезда к Южному мосту);

проспекте Николая Бажана (от метро "Харьковская" до "Вырлицы" и далее на выезд);

улицы Евгения Сверстюка;

улицы Анны Ахматовой в обоих направлениях;

проспекте Соборности;

улице Гната Хоткевича;

Броварском проспекте (в направлении Броваров);

улицы Братиславской (в сторону Троещины);

проспекте Степана Бандеры;

проспекте Героев Сталинграда;

улице Богатырской;

улицы Новоконстантиновской;

улицы Елены Телиги;

проспекте Победы;

улицы Вадима Гетьмана;

проспекте Леся Курбаса;

Воздухофлотском проспекте;

Чоколовском бульваре;

проспекте Валерия Лобановского;

Голосеевском проспекте;

Окружной дороге;

улицы Академика Заболотного;



Где в Киеве 18 декабря пробки / Скриншот Google Maps