Новогодняя суета: Киев остановился из-за масштабных пробок – карта
Где-то с полудня 18 декабря движение по дорогам столицы фактически остановилось из-за страшных пробок. Образовались они в результате многочисленных аварий и усиленного потока авто перед Днем святого Николая.
В центре Киева фактически нет улицы, где можно было бы более-менее свободно проехать. Полностью заблокирован проезд также в направлении выездов из столицы и Левого берега. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Вариантов каких-то объездов проблемных участков дорог нет, поскольку все они на картах отмечены красным.
Вечером в Киеве образовались пробки на:
- улицы Саперно-Слободской (по направлению заезда к Южному мосту);
- проспекте Николая Бажана (от метро "Харьковская" до "Вырлицы" и далее на выезд);
- улицы Евгения Сверстюка;
- улицы Анны Ахматовой в обоих направлениях;
- проспекте Соборности;
- улице Гната Хоткевича;
- Броварском проспекте (в направлении Броваров);
- улицы Братиславской (в сторону Троещины);
- проспекте Степана Бандеры;
- проспекте Героев Сталинграда;
- улице Богатырской;
- улицы Новоконстантиновской;
- улицы Елены Телиги;
- проспекте Победы;
- улицы Вадима Гетьмана;
- проспекте Леся Курбаса;
- Воздухофлотском проспекте;
- Чоколовском бульваре;
- проспекте Валерия Лобановского;
- Голосеевском проспекте;
- Окружной дороге;
- улицы Академика Заболотного;
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