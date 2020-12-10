Из-за не совсем привычного для столицы погодного явления – дождя, который мгновенно замерзает, дороги в Киеве превратились в один огромный каток. В городе образовались масштабные пробки.

На правом берегу движение фактически парализовано в направлении выезда из центра города и из самого Киева. Намертво стоят километровые очереди из машин на подъездах к мостам. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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На левом берегу движение также затруднено в направлении Броваров и Борисполя, а также на Троещине. Объехать пробки фактически невозможно, поскольку все значимые для Киева дороги забиты автомобилями, которые почти не двигаются.



Груженые фуры на Шулявке не смогли забраться на мост и заблокировали движение / Фото "Киев оперативный"

Замерзающий дождь

Образовалась такая ситуация, что парализовала столицу, в результате сочетания традиционных вечерних пробок и крайне неблагоприятных погодных условий. Поскольку при низкой температуре на землю сразу падают мелкие кусочки льда, старания коммунальщиков по обработке дорог оказались фактически напрасными.

Из-за очень сложной ситуации на дорогах произошло немало ДТП.

Смотрите видео аварии с переворачиванием из-за льда на дорогах под Киевом:

Водители теряют контроль над машинами, догоняют друг друга и вылетают на встречные полосы.



Авария на бульваре Леси Украинки / Фото "Киев Оперативный" Авария на бульваре Леси Украинки / Фото "Киев Оперативный"

Кроме того, из-за гололеда на дорогах Киева страдают пешеходы.

Киевлян просят избегать поездок

В фейсбуке командир батальона патрульной полиции Киева Евгений Зборовский отметил, что из-за замерзающего дождя и переохлажденного тумана двигаться по дорогам города крайне опасно.

Если у вас есть возможность оставить авто и добраться домой с работы другими видами транспорта, то сегодня это будет очень правильное решение. Или хотя бы максимально переждать вечерний пик. Город уже стоит в пробках,

– подчеркнул офицер.

Коммунальщики работают

Между тем в КГГА утверждают, что к борьбе со стихией привлекли 341 единицу спецтехники "Киевавтодора". С ее помощью коммунальщики обрабатывают проезжую часть и тротуары города.

Усиленно противогололедные средства будут наносить на местах спусков, подъемов, дороги с брусчаткой, на путепроводы и другие опасные места.

Водителей представители власти призывают соблюдать безопасную дистанцию и быть максимально осмотрительными.

Грузовикам движение запрещено

В ГСЧС, ссылаясь на информацию от Укравтодора, утверждают, что работники Службы автомобильных дорог решили временно ограничить движение грузовиков и автобусов по всей Киевской области.



Где образовались пробки в Киеве вечером 10 декабря / Скриншот Google Maps