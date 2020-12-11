Синоптики украинского гидрометеорологического центра предупреждают киевлян и жителей области о сохранении сложных погодных условий в ближайшие дни. 12 и 13 декабря температура воздуха в Киеве особо не будет подниматься.

На дорогах и тротуарах Киева и других городов области сохранится гололед, предупредили в Укргидрометцентре. По крайней мере на тех участках, которые коммунальщики не обработают.

Смотрите также Прогноз погоды на 12 декабря: мороз и мокрый снег

Хотя представители "Киевавтодора" и дворники в столице борются со стихией уже вторые сутки.

Какой будет погода в Киеве 12 декабря

Днем воздух прогреется до отметки 0. Минимальная температура в светлое время суток – -2 °C. Ночью же похолодает до -4 – -6 градусов.

Также синоптики прогнозируют выпадение мокрого снега и дождя.

Какой будет погода в Киеве 13 декабря

В воскресенье днем ​​ситуация с гололедом может значительно улучшиться. Из-за потепления до отметки 2 – 4 °C лед на дорогах и тротуарах может растаять. Впрочем, ночью вполне вероятно замерзание осадков, поскольку столбики термометров будут показывать 0 – 2 градуса.

Коммунальщики предупреждают

В КГГА утверждают, что уже 11 декабря на дорогах города работают 448 работников и 193 единицы спецтехники от предприятия Киевавтодор. Они пытаются справиться с последствиями ледяного дождя и обрабатывают дороги противогололедными средствами.

Всего с ситуацией разбираются 5 тысяч работников коммунальных предприятий и 250 единиц техники.

Впрочем, это вовсе не означает, что перемещаться по улицам столицы будет безопасно и комфортно. Жителям Киева и области лучше воздержаться от выхода из домов без необходимости.