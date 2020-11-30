Киев снова вошел в рейтинг городов с очень грязным воздухом, опасным для здоровья людей. 30 ноября Киев занял 18 место среди самых грязных мегаполисов планеты.

Об одном из самых высоких показателей загрязнения воздуха, который в очередной раз зафиксировали в Киеве, свидетельствуют данные IQair. Спустя несколько часов после утра ситуация в столице немного улучшилась.

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Сначала индекс загрязненности воздуха в Киеве достигал отметки 133 при нормальных показателях в 50.

Утренние показатели загрязненности воздуха в мегаполисах мира / Скриншот IQair

Сейчас замеры опасных примесей в воздухе равны 104 баллам.

Нездоровый для некоторых групп населения

По-прежнему, качество воздуха в столице характеризуется специалистами как опасное для людей с заболеваниями дыхательной системы. При таком уровне загрязнения лучше надевать респираторы, лишний раз не выходить на улицу и закрывать окна в помещениях.

Также не лишним будет и включение очистителей воздуха. Спортивных занятий на открытом воздухе следует избегать из-за загрязнения. А в закрытых – из-за пандемии коронавируса.

Киев постоянно находится в топе городов с загрязненным воздухом. В Министерстве экологии утверждают, что такие показатели наблюдаются из-за большого количества транспорта.