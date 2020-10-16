Средняя температура воздуха в Киеве снизилась ниже +15 градусов. Это означает, что 15 октября в столице началась метеорологическая осень. Данные свидетельствуют, что в этом году она пришла позже за всю историю наблюдений.

До этого позже всего осень приходила 7 октября 1999 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

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Теплые дни закончились и теперь – по прогнозам Укргидрометцентра – температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться.

По данным синоптиков, в этом году метеорологическое лето началось 5 июня, закончилось 14 октября и в целом продолжалось 132 дня.

Конец лета отличился самой теплой ночью за всю историю наблюдений. Ночью 14 октября в Киеве температура не опустилась ниже 14,5 градусов тепла. Это был четвертый температурный рекорд в столице с начала октября.

Сентябрь в 2020 году также стал самым теплым в истории. Что ж, изменение климата на планете еще, наверное, не раз будет удивлять метеорологов.