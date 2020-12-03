Показатели опасных веществ в воздухе Киева 3 декабря в очередной раз подскочили выше нормы. В рейтинге загрязненности воздуха среди мегаполисов столица оказалась на 17 месте.

Индекс загрязненности Киева утром достигал отметки в 124 при нормальных показателях в 50. Об этом свидетельствуют данные IQair. Для украинской столицы подобные цифры не являются рекордными.

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Через несколько часов ситуация несколько улучшилась, но затем индекс снова пополз вверх. Сейчас с пометкой в 142 Киев находится на 14 месте среди мировых мегаполисов.



Рейтинг загрязненности воздуха крупнейших городов мира / Фото IQair

Нездоровый воздух